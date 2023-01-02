Жодне святкування Різдва Христового не проходить без традиційних пампухів, рогаликів з рожою та бабусиних пляцків. Щоб трішки урізноманітнити свій святковий стіл спробуйте приготувати щось із цих популярних рецептів.
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Різдвяний маківник
- Час: 5 годин
- Порції: 8
Приготування:
- Підготуйте для випічки форму розміром 30х18х8 сантиметрів.
- Перетріть мак.
- Мак залийте водою в сотейнику, відправте на повільний вогонь та варіть при постійному помішуванні. Він буде готовим, коли випарується вся рідина.
- Охолодіть мак при кімнатній температурі.
- Яблука натріть на грубій тертці. Відіжміть зайвий сік з м'якоті.
- Сухофрукти залийте окропом та залишіть на 10 хвилин. Процідіть їх та з'єднайте з цедрою лимона.
- М'яке вершкове масло збивайте міксером та додавайте сирі жовтки.
- До масляної маси додайте мак, сухофрукти, яблука, соду, манку і горіхи. Ретельно перемішайте масу ложкою.
- Окремо збийте білки з цукром та ванільним цукром.
- З'єднайте маси та перемішайте. Викладіть тісто у форму та випікайте в розігрітій духовці при 170 градусах 40 – 60 хвилин.
- Охолодіть готовий маківник та покрийте його розтопленим шоколадом з вершками. Смачного!
Різдвяний рулет "Поліно"
- Час: 4 години
- Порції: 6
Різдвяний рулет Поліно / Фото Love and olive oil
Приготування:
- Збийте курячі білки міксером, поступово додавайте до них цукор та продовжуйте збивати в стійку піну.
- Далі додайте в масу жовтки і знову збийте міксером.
- Вкінці додайте просіяне борошно, какао, розпушувач та збийте тісто на низьких оборотах.
- Перекладіть тісто у форму вкриту пергаментом (розмір 30х40 сантиметрів).
- Випікайте бісквіт у розігрітій до 170 градусів духовці 20 – 30 хвилин.
- Готовий бісквіт вкрийте ще одним шаром пергаменту та скрутіть його в рулет, доки він ще гарячий.
- Залишіть його в такому положенні охолоджуватися. Далі зніміть пергамент.
- Щоб рулет не осипався, обережно зніміть з нього верхній шар (випечену плівку).
- Для крему збийте вершки з цукровою пудрою. Як тільки маса почне густіти – додайте маскарпоне. Знову збивайте крем до густої консистенції.
- Викладіть його на корж так, щоб край (5 сантиметрів) бісквіту був вільним.
- Викладіть вишні по краю коржа.
- Щільно загорніть все в рулет. Загорніть в шар харчової плівки та відправте його в холодильник на 2 години, щоб він просочився.
- Від готово рулету відріжте ¼ частину навскіс та прикріпіть її до середини випічки за допомогою залишків крему.
- Розтопіть шоколад з вершковим маслом та змастіть ним рулет. Залишіть на 15 – 20 хвилин, щоб він застиг.
Смачного!
Різдвяний пудинг
- Час: 1 доба
- Порцій: 8
Приготування:
- За добу до початку роботи покладіть всі цукати в миску, залийте алкоголем та накрийте харчовою плівкою. Впродовж дня декілька разів перемішайте масу.
- Усі інгредієнти треба підготувати заздалегідь та залишити на столі на кілька годин. Масло та яйця мають бути кімнатної температури.
- М'яке масло розмішайте з цукром, потім додайте у суміш яйця.
- Поволі додайте в масу всі інгредієнти та замісіть м'яке повітряне тісто. Потім додайте цукати та акуратно перемішайте лопаткою.
- Підготуйте жаростійку форму купола об'ємом 1 – 1,5 літра. На дно покладіть пергаментний папір. Заповніть форму тістом до країв. Зверху накрийте пергаментом та обгорніть форму двома шарами фольги.
- Покладіть на дно каструлі рушник, а зверху поставте форму з пудингом. Заповніть каструлю окропом до середини форми та поставте на слабкий вогонь, вода має поволі кипіти.
- Варіть пудинг 3 – 3,5 години. Підливайте воду в міру википання рідини.
- Злийте воду та залиште пудинг до Різдва. Перед подачею підпаліть – алкоголь у страві забезпечить ефектну подачу.
Смачного!