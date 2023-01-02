Рождественская выпечка: рецепты на любой вкус
2 января 2023, 09:26Читати новину українською
К Рождеству нужно точно готовиться не один день, ведь можно не успеть все приготовить. 24 канал подобрал для вас подборку праздничных десертов, которые точно придутся по вкусу каждому.
Никакое празднование Рождества Христова не проходит без традиционных пампухов, рогаликов с рожей и бабушкиных площадок. Чтобы немного разнообразить свой праздничный стол, попробуйте приготовить что-то из этих популярных рецептов.
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Рождественский маковник
- Время: 5 часов
- Порции: 8
– 250 граммов сухого мака;
– 5 штук сырых куриных яиц;
– 150 граммов сахара;
– 1 пачка ванильного сахара;
– 300 граммов тертых яблок;
– 100 граммов манки;
– 1 чайная ложка соды;
– 150 граммов сливочного масла;
– 200 граммов сухофруктов;
– 100 граммов грецких орехов;
– цедра половины лимона;
– 150 граммов шоколада;
– 50 граммов жирных сливок.
Приготовление:
- Подготовьте для выпечки форму размером 30х18х8 сантиметров.
- Протрите мак.
- Мак залейте водой в сотейнике, отправьте на медленный огонь и варите при постоянном помешивании. Он будет готов, когда испарится вся жидкость.
- Охладите мак при комнатной температуре.
- Яблоки натрите на грубой терке. Отожмите лишний сок из мякоти.
- Сухофрукты залейте крутым кипятком и оставьте на 10 минут. Процедите их и соедините с лимонной цедрой.
- Мягкое сливочное масло взбивайте миксером и добавляйте сырые желтки.
- В масляную массу добавьте мак, сухофрукты, яблоки, соду, манку и орехи. Тщательно перемешайте массу ложкой.
- Отдельно взбейте белки с сахаром и ванильным сахаром.
- Соедините массы и перемешайте. Выложите тесто в форму и выпекайте в разогретой духовке при 170 градусах 40 – 60 минут.
- Охладите готовый маковник и покройте его растопленным шоколадом со сливками. Приятного тебе аппетита!
Рождественский рулет "Полино"
- Время: 4 часа
- Порции: 6
– 5 сырых яиц;
– 100 граммов сахара;
– 80 граммов муки;
– 15 граммов какао;
– 1 чайная ложка разрыхлителя.
Для крема:
– 200 граммов жирных сливок;
– 100 граммов маскарпоне;
– 40 граммов сахарной пудры;
– вишни.
Приготовление:
- Взбейте миксером куриные белки, постепенно добавляйте к ним сахар и продолжайте взбивать в стойкую пену.
- Далее добавьте в массу желтки и снова взбейте миксером.
- В конце добавьте просеянную муку, какао, разрыхлитель и взбейте тесто на низких оборотах.
- Переложите тесто в форму, покрытую пергаментом (размер 30х40 сантиметров).
- Выпекайте бисквит в разогретой до 170 градусов духовке 20 – 30 минут.
- Готовый бисквит покройте еще одним слоем пергамента и сверните его в рулет, пока он горячий.
- Оставьте его в таком положении охлаждаться. Далее снимите пергамент.
- Чтобы рулет не осыпался, аккуратно снимите с него верхний слой (испеченную пленку).
- Для крема взбейте сливки с сахарной пудрой. Как только масса начнет густеть – добавьте маскарпоне. Снова взбивайте крем до густой консистенции.
- Выложите его на лепешку так, чтобы край (5 сантиметров) бисквита был свободным.
- Выложите вишни по краю лепешки.
- Плотно заверните все в рулет. Заверните в слой пищевой пленки и отправьте его в холодильник на 2 часа, чтобы он пропитался.
- От готового рулета отрежьте ¼ часть наискось и прикрепите ее к середине выпечки с помощью остатков крема.
- Растопите шоколад со сливочным маслом и смажьте рулет. Оставьте на 15-20 минут, чтобы он застыл.
Приятного тебе аппетита!
Рождественский пудинг
- Время: 1 сутки
- Порций: 8
– 95 граммов вяленой вишни;
– 95 граммов вяленой клюквы;
– 100 граммов апельсиновых цукатов;
– 55 граммов лимонных цукатов;
– 40 граммов цукатов кумквата;
– 150 миллилитров темного рома или бренди;
– 200 граммов сливочного масла (82,5%);
– 220 граммов коричневого сахара;
– 4 яйца;
– 150 граммов муки;
– 50 граммов миндальной муки;
– 130 грамм панировочных сухарей (грубой муки);
– 4 грамма корицы;
– 2 грамма мускатного ореха;
– 60 граммов патоки или меда.
Приготовление:
- За сутки до начала работы уложите все цукаты в миску, залейте алкоголем и накройте пищевой пленкой. В течение дня несколько раз перемешайте массу.
- Все ингредиенты следует подготовить заранее и оставить на столе на несколько часов. Масло и яйца должны быть комнатной температуры.
- Мягкое масло размешайте с сахаром, затем добавьте в смесь яйца.
- Медленно добавьте в массу все ингредиенты и замесите мягкое воздушное тесто. Затем добавьте цукаты и аккуратно перемешайте лопаткой.
- Подготовьте жаростойкую форму купола объемом 1 – 1,5 литра. На дно положите пергаментную бумагу. Заполните форму тестом до краев. Сверху накройте пергаментом и оберните форму двумя слоями фольги.
- Уложите на дно кастрюли полотенце, а сверху поставьте форму с пудингом. Заполните кастрюлю кипятком внутрь формы и поставьте на слабый огонь, вода должна медленно кипеть.
- Варите пудинг 3 – 3,5 часа. Подливайте воду по мере выкипания жидкости.
- Слейте воду и оставьте пудинг к Рождеству. Перед подачей подожгите – алкоголь в блюде обеспечит эффектную подачу.
Приятного тебе аппетита!