В частности, таковым является колач. Судья проекта "МастерШеф Украина" Владимир Ярославский поделился своим рецептом традиционного блюда. Из этих ингредиентов получится даже 2 колача, если печь их в форме диаметром 26 сантиметров.

Будет вкусно Экспериментировать лучшее из "Легко!": топ-3 закуски с нагетсами, которые поразят вкусом

Как печь рождественский колач

Время : 4 часа

: 4 часа Порций: 10

Ингредиенты для теста:

– 550 граммов хлебной муки;

– 300 граммов молока;

– 25 граммов свежих дрожжей;

– 100 граммов сахара;

– 40 граммов масла 82,5%;

– 1 яйцо;

– щепотка соли. Для начинки:

– 200 граммов мака;

– 200 граммов масла 82,5%;

– 10 граммов пряностей (молотые корица, имбирь сухой и мускатный орех);

– 200 граммов белого и 40 граммов коричневого сахара;

– 160 – 200 граммов клюквы;

– 1 желток;

– 20 граммов молока для смазки;

– 100 граммов сиропа по желанию.

Приготовление:

В теплом молоке растворите сахар и свежие дрожжи. Оставьте на 10 – 15 минут, чтобы дрожжи активизировались. Добавьте яйцо, перемешайте. Далее всыпьте муку и щепотку соли. Вымешайте тесто, дайте снова постоять 30 минут, после чего добавьте мягкое сливочное масло и снова вымешайте. Тесто должно быть достаточно нежным. Дайте ему снова постоять час, чтобы оно начало подниматься. Тем временем перетрите мак в ступке или кофемолке, добавьте воды и сахар из расчета 1 до 1,5, после чего доведите до кипения и варите 15 минут, чтобы смесь стала густой. Снимите с огня и охладите. Клюкву бланшируйте кипятком и сразу слейте. К маку добавьте мягкое масло и ваниль по желанию. Тесто разделите на 2 части. Каждую растяните руками на поверхности смазанной рафинированным маслом, чтобы образовался максимально большой и тонкий прямоугольник. Распределите равномерно начинку, сверните плотным рулетом и разрежьте его вдоль. Затем, начиная с середины, перекрутите разрезанный рулет в "косичку". Поместите тесто в круглую форму по кругу, посредине поставьте чашку и дайте хорошо подойти тесту. Затем смажьте его яйцом и посыпьте крупным коричневым сахаром. Выпекайте при 180 градусах примерно 25 минут в режиме конвенции. Достаньте готовые колачи из духовки. Если у вас есть прозрачный сироп, например из грушевого варенья, то можно им смазать еще горячую выпечку. Тогда сверху будет невероятная глянцевая корочка. Дайте колачам остыть. Подают их на Рождество, поставив внутрь зажженную свечу.

Любите сладенькое? Попробуйте приготовить торт "Монастырская изба". Он удивит вас своим нежным вкусом.