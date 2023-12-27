Зокрема, таким є колач. Суддя проєкту "МастерШеф Україна" Володимир Ярославський поділився своїм рецептом традиційної страви. З цих інгредієнтів вийде навіть 2 колача, якщо пекти їх у формі діаметром 26 сантиметрів.

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Як пекти різдвяний колач

Час : 4 години

: 4 години Порцій: 10

Інгредієнти для тіста:

– 550 грамів хлібного борошна;

– 300 грамів молока;

– 25 грамів свіжих дріжджів;

– 100 грамів цукру;

– 40 грамів масла 82,5%;

– 1 яйце;

– дрібка солі. Для начинки:

– 200 грамів маку;

– 200 грамів масла 82,5%;

– 10 грамів прянощів (мелені кориця, імбир сухий та мускатний горіх);

– 200 грамів білого та 40 грамів коричневого цукру;

– 160 – 200 грамів журавлини;

– 1 жовток;

– 20 грамів молока для змащення;

– 100 грамів сиропу за бажанням.

Приготування:

У ледь теплому молоці розчиніть цукор та свіжі дріжджі. Залиште на 10 – 15 хвилин, щоб дріжджі активізувалися. Додайте яйце, перемішайте. Далі всипте борошно та дрібку солі. Вимішайте тісто, дайте знов постояти 30 хвилин, після чого додайте м'яке вершкове масло і знов вимішайте. Тісто має бути досить ніжне. Дайте йому знов постояти з годинку, щоб воно почало підійматися. Тим часом перетріть мак у ступці або кавомолці, додайте води та цукор з розрахунку 1 до 1,5, після чого доведіть до кипіння та варіть 15 хвилин, щоб суміш стала ледь густою. Зніміть з вогню та охолодіть. Журавлину бланшуйте окропом і одразу злийте. До маку додайте дуже м'яке масло та ваніль за бажанням. Тісто поділіть на 2 частини. Кожну розтягніть руками на поверхні, змащеній рафінованою олією, щоб утворився максимально великий і тонкий прямокутник. Розподіліть рівномірно начинку, згорніть щільним рулетом та розріжте його вздовж. Потім, починаючи з середини, перекрутіть різаний рулет у "косичку". Помістіть тісто в круглу форму по колу, посередині поставте чашку та дайте тісту добре підійти. Далі змастіть його яйцем та посипте крупним коричневим цукром. Випікайте при 180 градусах приблизно 25 хвилин в режимі конвенції. Дістаньте готові колачі з духовки. Якщо у вас є прозорий сироп, наприклад, з грушевого варення, то можна ним змастити ще гарячу випічку. Тоді зверху буде неймовірна глянцева скоринка. Дайте колачам охолонути. Подають їх на Різдво, поставивши всередину запалену свічку.

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