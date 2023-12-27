Зокрема, таким є колач. Суддя проєкту "МастерШеф Україна" Володимир Ярославський поділився своїм рецептом традиційної страви. З цих інгредієнтів вийде навіть 2 колача, якщо пекти їх у формі діаметром 26 сантиметрів.
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Як пекти різдвяний колач
- Час: 4 години
- Порцій: 10
Приготування:
- У ледь теплому молоці розчиніть цукор та свіжі дріжджі. Залиште на 10 – 15 хвилин, щоб дріжджі активізувалися.
- Додайте яйце, перемішайте. Далі всипте борошно та дрібку солі. Вимішайте тісто, дайте знов постояти 30 хвилин, після чого додайте м'яке вершкове масло і знов вимішайте. Тісто має бути досить ніжне. Дайте йому знов постояти з годинку, щоб воно почало підійматися.
- Тим часом перетріть мак у ступці або кавомолці, додайте води та цукор з розрахунку 1 до 1,5, після чого доведіть до кипіння та варіть 15 хвилин, щоб суміш стала ледь густою. Зніміть з вогню та охолодіть.
- Журавлину бланшуйте окропом і одразу злийте. До маку додайте дуже м'яке масло та ваніль за бажанням.
- Тісто поділіть на 2 частини. Кожну розтягніть руками на поверхні, змащеній рафінованою олією, щоб утворився максимально великий і тонкий прямокутник. Розподіліть рівномірно начинку, згорніть щільним рулетом та розріжте його вздовж. Потім, починаючи з середини, перекрутіть різаний рулет у "косичку".
- Помістіть тісто в круглу форму по колу, посередині поставте чашку та дайте тісту добре підійти. Далі змастіть його яйцем та посипте крупним коричневим цукром.
- Випікайте при 180 градусах приблизно 25 хвилин в режимі конвенції. Дістаньте готові колачі з духовки. Якщо у вас є прозорий сироп, наприклад, з грушевого варення, то можна ним змастити ще гарячу випічку. Тоді зверху буде неймовірна глянцева скоринка.
- Дайте колачам охолонути. Подають їх на Різдво, поставивши всередину запалену свічку.