Блюдо из глубины веков: давний рецепт колача от "МастерШефа" Владимира Ярославского
Источник:yaroslavskyi_vova
Украинское Рождество имеет множество особенностей. Среди них важное место отводят традиционному обрядовому хлебу.
В частности, таковым является колач. Судья проекта "МастерШеф Украина" Владимир Ярославский поделился своим рецептом традиционного блюда. Из этих ингредиентов получится даже 2 колача, если печь их в форме диаметром 26 сантиметров.
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Как печь рождественский колач
- Время: 4 часа
- Порций: 10
Ингредиенты для теста:
– 550 граммов хлебной муки;
– 300 граммов молока;
– 25 граммов свежих дрожжей;
– 100 граммов сахара;
– 40 граммов масла 82,5%;
– 1 яйцо;
– щепотка соли.
Для начинки:
– 200 граммов мака;
– 200 граммов масла 82,5%;
– 10 граммов пряностей (молотые корица, имбирь сухой и мускатный орех);
– 200 граммов белого и 40 граммов коричневого сахара;
– 160 – 200 граммов клюквы;
– 1 желток;
– 20 граммов молока для смазки;
– 100 граммов сиропа по желанию.
Приготовление:
- В теплом молоке растворите сахар и свежие дрожжи. Оставьте на 10 – 15 минут, чтобы дрожжи активизировались.
- Добавьте яйцо, перемешайте. Далее всыпьте муку и щепотку соли. Вымешайте тесто, дайте снова постоять 30 минут, после чего добавьте мягкое сливочное масло и снова вымешайте. Тесто должно быть достаточно нежным. Дайте ему снова постоять час, чтобы оно начало подниматься.
- Тем временем перетрите мак в ступке или кофемолке, добавьте воды и сахар из расчета 1 до 1,5, после чего доведите до кипения и варите 15 минут, чтобы смесь стала густой. Снимите с огня и охладите.
- Клюкву бланшируйте кипятком и сразу слейте. К маку добавьте мягкое масло и ваниль по желанию.
- Тесто разделите на 2 части. Каждую растяните руками на поверхности смазанной рафинированным маслом, чтобы образовался максимально большой и тонкий прямоугольник. Распределите равномерно начинку, сверните плотным рулетом и разрежьте его вдоль. Затем, начиная с середины, перекрутите разрезанный рулет в "косичку".
- Поместите тесто в круглую форму по кругу, посредине поставьте чашку и дайте хорошо подойти тесту. Затем смажьте его яйцом и посыпьте крупным коричневым сахаром.
- Выпекайте при 180 градусах примерно 25 минут в режиме конвенции. Достаньте готовые колачи из духовки. Если у вас есть прозрачный сироп, например из грушевого варенья, то можно им смазать еще горячую выпечку. Тогда сверху будет невероятная глянцевая корочка.
- Дайте колачам остыть. Подают их на Рождество, поставив внутрь зажженную свечу.