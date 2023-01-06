В давнину бабусі, або ж матері, які перейняли цю традицію від старшого покоління, завжди випікали на Різдво маковий вінок, або ж формували з нього рулет.

Читайте також Як здивувати гостей: готуємо новорічні лолі-попси із курячих гомілок

Якщо у вашій родині не було такої традиції, ви можете розпочати її. Рецепт макового віночка перевірений. Здоба виходить пухкою, солодкою та ароматною.

Рецепт макового віночка до різдвяного столу

Час: 80 – 120 хвилин

80 – 120 хвилин Порції: 1

Інгредієнти для опари:

– 250 мілілітрів теплого молока;

– 25 грамів свіжих дріжджів;

– 50 грамів цукру;

– куряче яйце.

Інгредієнти для тіста:

– 500 грамів борошна;

– 50 грамів вершкового масла;

– 5 грамів солі.

Для начинки:

– 265 грамів готового маку.

Приготування:

У тепле молоко додаємо дріжджі, цукор, яйце та перемішуємо до однорідності. Накриваємо плівкою або кришкою, та ставимо у тепле місце на 15 хвилин.

У борошно додаємо сіль та перемішуємо. Опару вливаємо до борошна, та перемішуємо. Потім додаємо масло кімнатної температури та замішуємо м'яке, еластичне тісто, яке не липне до рук.

Замішувати треба приблизно 10 хвилин. Кладемо тісто у миску, накриваємо харчовою плівкою або рушником, так щоб воно не звітрилось. Ставимо у тепле місце на 30 хвилин.

Коли тісто збільшилось у два рази, розкатуємо у прямокутник, на поверхні присипаною борошном.

Далі беремо готовий мак та викладаємо на тісто, відступаючи 2 сантиметри. Закручуємо у рулет, защіпляємо краї, перекладаємо на пергамент. Перевертаємо, розрізаємо не до кінця та закручуємо у косичку, далі у вінок, як на відео. Кладемо на деко, накриваємо рушником на 10 хвилин.

Збовтуємо 1 яйце та змащуємо ним віночок.

Відправляємо все у духовку розігріту до 180 градусів на 20 – 25 хвилин.

Смачного️!