Рождественский пост: три рецепта салатов на любой вкус
30 ноября 2022 , 12:05Читати новину українською
Во время Рождественского поста нужно придерживаться особого меню: уменьшить употребление мяса или вообще отказаться от него.
Чтобы облегчить вам выбор блюд, 24 канал подобрал три рецепта постных салатов на Рождественский пост. Среди самых популярных: винегрет, салат из квашеной капусты и свеклы и коула слоу.
Читайте также Готовьте Легко! Обед или ужин за считанные минуты
Эти песни салаты легко сочетаются с такими гарнирами, как картофель, гречка, макароны, рис, булгур. Также будут прекрасно смаковать с рыбой или морепродуктами.
Рецепт винегретаИнгредиенты:
– 4 картофелины;
– 300 граммов квашеной капусты;
– 1 репчатый лук;
– 1 морковь;
– 2 свеклы;
– 4 квашеных огурца;
– 200 граммов отварной фасоли;
– 3 столовые ложки оливкового или подсолнечного масла.
Приготовление:
- Отвариваем или запекаем свеклу до готовности. Снимаем с него кожуру и охлаждаем.
- Морковь и картофель отвариваем в подсоленной воде до готовности в мундирах. Охлаждаем овощи и очищаем от кожуры, нарезаем средними кубиками.
- Разрезаем лук на две половины и мелко нарезаем кубиком.
- Сцеживаем воду из фасоли и квашеной капусты. Выкладываем все ингредиенты в глубокую миску и тщательно перемешиваем.
- Нарезаем мелким кубиком квашеные огурцы и добавляем к овощам.
- Солим салат и сахарим по желанию, вливаем масла и еще раз тщательно перемешиваем.
- Оставляем готовый салат настояться на 20 минут.
Приятного тебе аппетита!
Рецепт салата коул слоу
Салат из капусты / Фото Two Healthie kitchen
– 500 граммов белокочанной капусты;
– 500 граммов красной капусты;
– 300 граммов моркови;
– 150 граммов майонеза или сметаны;
– 1 столовая ложка уксуса;
– 1 чайная ложка соли;
– 1 столовая ложка сахара;
– 1 столовая ложка медовой горчицы.
Приготовление:
- В миске смешиваем майонез, горчицу и уксус, тщательно перемешиваем ингредиенты.
- Нарезаем капусту. Морковь натираем на грубой терке и добавляем в капусту. Посыпаем солью и сахаром овощи и тщательно перемешиваем.
- Заправляем салат майонезом с горчицей и уксусом. Майонез можно заменить сметаной.
- Отправляем готовый салат в холодильник на 30-40 минут, чтобы он охладился.
Приятного тебе аппетита!
Рецепт салата из квашеной капусты и свеклыИнгредиенты:
– 400 граммов квашеной капусты;
– 2 отварной или запеченной свеклы;
– половина репчатого лука;
– масло.
Приготовление:
- Запеченную или отварную свеклу очищаем от кожуры, натираем на терке.
- Смешиваем с квашеной капустой.
- Нарезаем лук полукольцами и смешиваем с остальными ингредиентами. Заправляем салат растительным маслом и перемешиваем.
- По желанию можно посыпать его семенами льна.
Приятного тебе аппетита!