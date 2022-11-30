Щоб полегшити вам вибір страв, 24 канал дібрав три рецепти пісних салатів на Різдвяний піст. Серед найпопулярніших: вінегрет, салат з квашеної капусти та буряка і коул слоу.
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Ці пісні салати легко поєднуються з такими гарнірами, як картопля, гречка, макарони, рис, булгур. Також чудово смакуватимуть з рибою чи морепродуктами.
Рецепт вінегрету
Приготування:
- Відварюємо або запікаємо буряк до готовності. Знімаємо з нього шкірку та охолоджуємо.
- Моркву та картоплю відварюємо в підсоленій воді до готовності в мундирах. Охолоджуємо овочі та очищуємо від шкірки, нарізаємо середніми кубиками.
- Розрізаємо цибулю на дві половини та дрібно нарізаємо кубиком.
- Зціджуємо воду з квасолі та квашеної капусти. Викладаємо всі інгредієнти в глибоку миску та ретельно перемішуємо.
- Нарізаємо дрібним кубиком квашені огірки та додаємо до овочів.
- Солимо салат та цукруємо за бажанням, вливаємо олії та ще раз ретельно перемішуємо.
- Залишаємо готовий салат настоятись на 20 хвилин.
Смачного!
Рецепт салату коул слоу
Салат з капусти / Фото Two Healthie kitchen
Приготування:
- У мисці змішуємо майонез, гірчицю та оцет, ретельно перемішуємо інгредієнти.
- Нарізаємо капусту. Моркву натираємо на грубій тертці та додаємо до капусти. Посипаємо овочі сіллю та цукром і ретельно перемішуємо.
- Заправляємо салат майонезом з гірчицею та оцтом. Майонез можна замінити на сметану.
- Відправляємо готовий салат в холодильник на 30 – 40 хвилин, щоб він охолодився.
Смачного!
Рецепт салату з квашеної капусти та буряка
Приготування:
- Запечений або відварений буряк очищаємо від шкірки, натираємо на тертці.
- Змішуємо з квашеною капустою.
- Нарізаємо цибулю півкільцями та змішуємо з рештою інгредієнтів. Заправляємо салат олією та перемішуємо.
- За бажанням можна посипати його насінням льону.
Смачного!