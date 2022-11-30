Щоб полегшити вам вибір страв, 24 канал дібрав три рецепти пісних салатів на Різдвяний піст. Серед найпопулярніших: вінегрет, салат з квашеної капусти та буряка і коул слоу.

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Ці пісні салати легко поєднуються з такими гарнірами, як картопля, гречка, макарони, рис, булгур. Також чудово смакуватимуть з рибою чи морепродуктами.

Рецепт вінегрету

Інгредієнти:

– 4 картоплини;

– 300 грамів квашеної капусти;

– 1 ріпчаста цибуля;

– 1 морква;

– 2 буряки;

– 4 квашених огірки;

– 200 грамів відвареної квасолі;

– 3 столові ложки оливкової або соняшникової олії.

Приготування:

Відварюємо або запікаємо буряк до готовності. Знімаємо з нього шкірку та охолоджуємо.

Моркву та картоплю відварюємо в підсоленій воді до готовності в мундирах. Охолоджуємо овочі та очищуємо від шкірки, нарізаємо середніми кубиками.

Розрізаємо цибулю на дві половини та дрібно нарізаємо кубиком.

Зціджуємо воду з квасолі та квашеної капусти. Викладаємо всі інгредієнти в глибоку миску та ретельно перемішуємо.

Нарізаємо дрібним кубиком квашені огірки та додаємо до овочів.

Солимо салат та цукруємо за бажанням, вливаємо олії та ще раз ретельно перемішуємо.

Залишаємо готовий салат настоятись на 20 хвилин.

Смачного!

Рецепт салату коул слоу



Салат з капусти / Фото Two Healthie kitchen

Інгредієнти:

– 500 грамів білокачанної капусти;

– 500 грамів червоної капусти;

– 300 грамів моркви;

– 150 грамів майонезу або сметани;

– 1 столова ложка оцту;

– 1 чайна ложка солі;

– 1 столова ложка цукру;

– 1 столова ложка медової гірчиці.

Приготування:

У мисці змішуємо майонез, гірчицю та оцет, ретельно перемішуємо інгредієнти.

Нарізаємо капусту. Моркву натираємо на грубій тертці та додаємо до капусти. Посипаємо овочі сіллю та цукром і ретельно перемішуємо.

Заправляємо салат майонезом з гірчицею та оцтом. Майонез можна замінити на сметану.

Відправляємо готовий салат в холодильник на 30 – 40 хвилин, щоб він охолодився.

Смачного!

Рецепт салату з квашеної капусти та буряка

Інгредієнти:

– 400 грамів квашеної капусти;

– 2 відварених або запечених буряки;

– половина ріпчастої цибулі;

– олія.

Приготування:

Запечений або відварений буряк очищаємо від шкірки, натираємо на тертці.

Змішуємо з квашеною капустою.

Нарізаємо цибулю півкільцями та змішуємо з рештою інгредієнтів. Заправляємо салат олією та перемішуємо.

За бажанням можна посипати його насінням льону.

Смачного!