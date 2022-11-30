Щоб полегшити вам вибір страв, 24 канал дібрав три рецепти пісних салатів на Різдвяний піст. Серед найпопулярніших: вінегрет, салат з квашеної капусти та буряка і коул слоу.

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Ці пісні салати легко поєднуються з такими гарнірами, як картопля, гречка, макарони, рис, булгур. Також чудово смакуватимуть з рибою чи морепродуктами.

Рецепт вінегрету

Приготування:

  • Відварюємо або запікаємо буряк до готовності. Знімаємо з нього шкірку та охолоджуємо.
  • Моркву та картоплю відварюємо в підсоленій воді до готовності в мундирах. Охолоджуємо овочі та очищуємо від шкірки, нарізаємо середніми кубиками.
  • Розрізаємо цибулю на дві половини та дрібно нарізаємо кубиком.
  • Зціджуємо воду з квасолі та квашеної капусти. Викладаємо всі інгредієнти в глибоку миску та ретельно перемішуємо.
  • Нарізаємо дрібним кубиком квашені огірки та додаємо до овочів.
  • Солимо салат та цукруємо за бажанням, вливаємо олії та ще раз ретельно перемішуємо.
  • Залишаємо готовий салат настоятись на 20 хвилин.

Смачного!

Рецепт салату коул слоу


Салат з капусти / Фото Two Healthie kitchen

Приготування:

  • У мисці змішуємо майонез, гірчицю та оцет, ретельно перемішуємо інгредієнти.
  • Нарізаємо капусту. Моркву натираємо на грубій тертці та додаємо до капусти. Посипаємо овочі сіллю та цукром і ретельно перемішуємо.
  • Заправляємо салат майонезом з гірчицею та оцтом. Майонез можна замінити на сметану.
  • Відправляємо готовий салат в холодильник на 30 – 40 хвилин, щоб він охолодився.

Смачного!

Рецепт салату з квашеної капусти та буряка

Приготування:

  • Запечений або відварений буряк очищаємо від шкірки, натираємо на тертці.
  • Змішуємо з квашеною капустою.
  • Нарізаємо цибулю півкільцями та змішуємо з рештою інгредієнтів. Заправляємо салат олією та перемішуємо.
  • За бажанням можна посипати його насінням льону.

Смачного!