Чтобы облегчить вам выбор блюд, 24 канал подобрал три рецепта постных салатов на Рождественский пост. Среди самых популярных: винегрет, салат из квашеной капусты и свеклы и коула слоу.
Читайте также Готовьте Легко! Обед или ужин за считанные минуты
Эти песни салаты легко сочетаются с такими гарнирами, как картофель, гречка, макароны, рис, булгур. Также будут прекрасно смаковать с рыбой или морепродуктами.
Рецепт винегрета
Приготовление:
- Отвариваем или запекаем свеклу до готовности. Снимаем с него кожуру и охлаждаем.
- Морковь и картофель отвариваем в подсоленной воде до готовности в мундирах. Охлаждаем овощи и очищаем от кожуры, нарезаем средними кубиками.
- Разрезаем лук на две половины и мелко нарезаем кубиком.
- Сцеживаем воду из фасоли и квашеной капусты. Выкладываем все ингредиенты в глубокую миску и тщательно перемешиваем.
- Нарезаем мелким кубиком квашеные огурцы и добавляем к овощам.
- Солим салат и сахарим по желанию, вливаем масла и еще раз тщательно перемешиваем.
- Оставляем готовый салат настояться на 20 минут.
Приятного тебе аппетита!
Рецепт салата коул слоу
Салат из капусты / Фото Two Healthie kitchen
Приготовление:
- В миске смешиваем майонез, горчицу и уксус, тщательно перемешиваем ингредиенты.
- Нарезаем капусту. Морковь натираем на грубой терке и добавляем в капусту. Посыпаем солью и сахаром овощи и тщательно перемешиваем.
- Заправляем салат майонезом с горчицей и уксусом. Майонез можно заменить сметаной.
- Отправляем готовый салат в холодильник на 30-40 минут, чтобы он охладился.
Приятного тебе аппетита!
Рецепт салата из квашеной капусты и свеклы
Приготовление:
- Запеченную или отварную свеклу очищаем от кожуры, натираем на терке.
- Смешиваем с квашеной капустой.
- Нарезаем лук полукольцами и смешиваем с остальными ингредиентами. Заправляем салат растительным маслом и перемешиваем.
- По желанию можно посыпать его семенами льна.
Приятного тебе аппетита!