Чтобы облегчить вам выбор блюд, 24 канал подобрал три рецепта постных салатов на Рождественский пост. Среди самых популярных: винегрет, салат из квашеной капусты и свеклы и коула слоу.

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Эти песни салаты легко сочетаются с такими гарнирами, как картофель, гречка, макароны, рис, булгур. Также будут прекрасно смаковать с рыбой или морепродуктами.

Рецепт винегрета

Ингредиенты:

– 4 картофелины;

– 300 граммов квашеной капусты;

– 1 репчатый лук;

– 1 морковь;

– 2 свеклы;

– 4 квашеных огурца;

– 200 граммов отварной фасоли;

– 3 столовые ложки оливкового или подсолнечного масла.

Приготовление:

Отвариваем или запекаем свеклу до готовности. Снимаем с него кожуру и охлаждаем.

Морковь и картофель отвариваем в подсоленной воде до готовности в мундирах. Охлаждаем овощи и очищаем от кожуры, нарезаем средними кубиками.

Разрезаем лук на две половины и мелко нарезаем кубиком.

Сцеживаем воду из фасоли и квашеной капусты. Выкладываем все ингредиенты в глубокую миску и тщательно перемешиваем.

Нарезаем мелким кубиком квашеные огурцы и добавляем к овощам.

Солим салат и сахарим по желанию, вливаем масла и еще раз тщательно перемешиваем.

Оставляем готовый салат настояться на 20 минут.

Приятного тебе аппетита!

Рецепт салата коул слоу



Салат из капусты / Фото Two Healthie kitchen

Ингредиенты:

– 500 граммов белокочанной капусты;

– 500 граммов красной капусты;

– 300 граммов моркови;

– 150 граммов майонеза или сметаны;

– 1 столовая ложка уксуса;

– 1 чайная ложка соли;

– 1 столовая ложка сахара;

– 1 столовая ложка медовой горчицы.

Приготовление:

В миске смешиваем майонез, горчицу и уксус, тщательно перемешиваем ингредиенты.

Нарезаем капусту. Морковь натираем на грубой терке и добавляем в капусту. Посыпаем солью и сахаром овощи и тщательно перемешиваем.

Заправляем салат майонезом с горчицей и уксусом. Майонез можно заменить сметаной.

Отправляем готовый салат в холодильник на 30-40 минут, чтобы он охладился.

Приятного тебе аппетита!

Рецепт салата из квашеной капусты и свеклы

Ингредиенты:

– 400 граммов квашеной капусты;

– 2 отварной или запеченной свеклы;

– половина репчатого лука;

– масло.

Приготовление:

Запеченную или отварную свеклу очищаем от кожуры, натираем на терке.

Смешиваем с квашеной капустой.

Нарезаем лук полукольцами и смешиваем с остальными ингредиентами. Заправляем салат растительным маслом и перемешиваем.

По желанию можно посыпать его семенами льна.

Приятного тебе аппетита!