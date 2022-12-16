Рождественское печенье с шоколадом – отличный вариант для праздничного стола или к завтраку. Особенно вкусно с молоком, как в рекламе.

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Относительно шоколада выбирайте свой любимый: молочный или черный. Также можно взять с орешками или изюмом. Если у вас есть термостабильный шоколад – отлично. Во время выпечки он сохранит свою форму и не растечется.

Рецепт шоколадного печенья

Время: 45 минут

45 минут Порции: 15 – 20 штук

Ингредиенты:

– 220 граммов сливочного масла;

– 150 граммов сахара;

– 2 куриных яйца;

– 200 граммов пшеничной муки;

– 50 граммов цельнозерновой муки

– 1 чайная ложка разрыхлителя для теста;

– щепотка соли

– плитка любимого шоколада.

Приготовление:

Заранее достаем сливочное масло из холодильника, чтобы оно размякло. Взбиваем его с сахаром до белой помадки.

Добавляем яйца и все вместе снова взбиваем.

Высыпаем просеянную муку, разрыхлитель и шоколадную крошку.

Выкладываем на пергамент шарики из печенья и отправляем в морозилку на 15 минут.

Выпекаем в разогретой духовке до 190 градусов 15 – 20 минут. Время зависит от размера печенья.

Готовое печенье охладите и подавайте на стол с любимым напитком.

Пусть вкушает!