Рождественское печенье с шоколадом – отличный вариант для праздничного стола или к завтраку. Особенно вкусно с молоком, как в рекламе.
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Относительно шоколада выбирайте свой любимый: молочный или черный. Также можно взять с орешками или изюмом. Если у вас есть термостабильный шоколад – отлично. Во время выпечки он сохранит свою форму и не растечется.
Рецепт шоколадного печенья
- Время: 45 минут
- Порции: 15 – 20 штук
Приготовление:
- Заранее достаем сливочное масло из холодильника, чтобы оно размякло. Взбиваем его с сахаром до белой помадки.
- Добавляем яйца и все вместе снова взбиваем.
- Высыпаем просеянную муку, разрыхлитель и шоколадную крошку.
- Выкладываем на пергамент шарики из печенья и отправляем в морозилку на 15 минут.
- Выпекаем в разогретой духовке до 190 градусов 15 – 20 минут. Время зависит от размера печенья.
- Готовое печенье охладите и подавайте на стол с любимым напитком.
Пусть вкушает!