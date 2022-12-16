Рождественское печенье с шоколадом – отличный вариант для праздничного стола или к завтраку. Особенно вкусно с молоком, как в рекламе.

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Относительно шоколада выбирайте свой любимый: молочный или черный. Также можно взять с орешками или изюмом. Если у вас есть термостабильный шоколад – отлично. Во время выпечки он сохранит свою форму и не растечется.

Рецепт шоколадного печенья

  • Время: 45 минут
  • Порции: 15 – 20 штук

Приготовление:

  • Заранее достаем сливочное масло из холодильника, чтобы оно размякло. Взбиваем его с сахаром до белой помадки.
  • Добавляем яйца и все вместе снова взбиваем.
  • Высыпаем просеянную муку, разрыхлитель и шоколадную крошку.
  • Выкладываем на пергамент шарики из печенья и отправляем в морозилку на 15 минут.
  • Выпекаем в разогретой духовке до 190 градусов 15 – 20 минут. Время зависит от размера печенья.
  • Готовое печенье охладите и подавайте на стол с любимым напитком.

Пусть вкушает!