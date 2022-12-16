Різдвяне печиво з шоколадом – чудовий варіант для святкового столу, або до сніданку. Особливо смачно з молоком, як у рекламі.

Читайте також Як швидко приготувати апетитну курочку: 3 рецепти на сковорідці та у духовці

Щодо шоколаду, обирайте свій улюблений: молочний або чорний. Також можна взяти з горішками чи родзинками. Якщо у вас є термостабільний шоколад – чудово. Під час випікання він збереже свою форму та не розтечеться.

Рецепт шоколадного печива

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порції: 15 – 20 штук

Інгредієнти:

– 220 грамів вершкового масла;

– 150 грамів цукру;

– 2 курячих яйця;

– 200 грамів пшеничного борошна;

– 50 грамів цільнозернового борошна

– 1 чайна ложка розпушувача для тіста;

– дрібка солі

– плитка улюбленого шоколаду.

Приготування:

Заздалегідь дістаємо вершкове масло з холодильника, щоб воно розм'якло. Збиваємо його з цукром до білої помадки.

Додаємо яйця та все разом знову збиваємо.

Висипаємо просіяне борошно, розпушувач та шоколадну крихту.

Викладаємо на пергамент кульки з печива і відправляємо в морозилку на 15 хвилин.

Випікаємо в розігрітій духовці до 190 градусів 15 – 20 хвилин. Час залежить від розміру печива.

Готове печиво охолодіть та подавайте до столу з улюбленим напоєм.

Нехай смакує!