Різдвяне печиво з шоколадом – чудовий варіант для святкового столу, або до сніданку. Особливо смачно з молоком, як у рекламі.
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Щодо шоколаду, обирайте свій улюблений: молочний або чорний. Також можна взяти з горішками чи родзинками. Якщо у вас є термостабільний шоколад – чудово. Під час випікання він збереже свою форму та не розтечеться.
Рецепт шоколадного печива
- Час: 45 хвилин
- Порції: 15 – 20 штук
Приготування:
- Заздалегідь дістаємо вершкове масло з холодильника, щоб воно розм'якло. Збиваємо його з цукром до білої помадки.
- Додаємо яйця та все разом знову збиваємо.
- Висипаємо просіяне борошно, розпушувач та шоколадну крихту.
- Викладаємо на пергамент кульки з печива і відправляємо в морозилку на 15 хвилин.
- Випікаємо в розігрітій духовці до 190 градусів 15 – 20 хвилин. Час залежить від розміру печива.
- Готове печиво охолодіть та подавайте до столу з улюбленим напоєм.
Нехай смакує!