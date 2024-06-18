Такой напиток имеет очень нежный вкус, но его главная изюминка – захватывающий аромат цветов. Всего несколько ингредиентов, немного терпения и вы сможете угощать гостей невероятным вином.
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Вино из розы? – удивилась девушка. – Такое и не придумаешь.
Не веришь? – взволновался он. – То вино – как нежность. Когда придешь за цветами, отведаешь,
– отрывок из сборника Василия Симоненко "Вино из роз".
Как приготовить идеальное вино: важные шаги
Нельзя использовать магазинные розы для приготовления вина или варенья–они обработаны химикатами. Химикаты, которыми обрабатывают розы, направлены на сохранение их товарного вида и вредны для человека.
Выбирайте только красивые, пышные бутоны. Если на цветке есть испорченные лепестки, оставьте его. Собирайте бутоны только утром, пока на них есть роса. Не срезайте бутоны – нам нужны только лепестки! Если на цветках есть муравьи или другие мелкие насекомые, смойте их прохладной водой с помощью распылителя.
Если пришлось ополаскивать лепестки, не отжимайте их, а разложите на решетке в затененном или темном помещении с хорошей вентиляцией. Это очень важные шаги для идеального результата!
Вино из роз
- Время: 2 часа
- Порций: 4
Нежный вкус и аромат / Фото Коллаж 24 Канала
Приготовление:
- Высохшие и немного увядшие лепестки взвесьте и плотно наполните ими трехлитровую бутыль. Как и в любом другом случае приготовления вина, тара должна быть чисто вымытой.
- Сухой столовой ложкой стандартного размера набирайте лимонную кислоту, чтобы получилась полная ложка с небольшой горкой. Растворите кислоту в пол-литра чистой воды – не используйте дистиллированную, это не нужно.
- Влейте раствор кислоты до лепестков, затем доверху наполняем бутыль водой.
- Не закрывайте его крышкой, но защитите ее от насекомых слоем марли.
- Дважды в день перемешивайте содержимое бутыли, а на седьмой день слейте и отцедите.
- Размокшие лепестки положите в дуршлаг, застеленный марлей, соберите ее мешочком и тщательно отожмите.
- Смешайте всю полученную жидкость и отлейте полтора стакана, в которой растворите сахар, а затем смешайте с остальной жидкостью.
- Бутыль будет неполным и это нормально.
- Установите над вином гидрозатвор. В помещении должно быть тепло, темно и сухо, а брожение продлится примерно месяц.
- После окончания брожения в чистом вине из роз будет немного осадка, но все равно слейте его и желательно профильтруйте.
- После этого верните гидрозатвор и в течение суток убедитесь, что брожение не возобновилось.
- Затем разлейте вино в стеклянную тару малого объема.
- Храните в прохладном подвале при температуре не выше пятнадцати градусов.
- Такое вино должно "вызревать" не менее 6 месяцев.