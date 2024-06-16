Когда привычные салаты и гарниры надоели, нужно иметь под рукой рецепты необычных блюд из доступных продуктов, сообщает Вкусно 24. Вы точно захотите сохранить рецепты этих вкусностей.
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Листовое тесто с грибами и сыром
- Время: 45 минут
- Порций: 4
Очень красивая подача / Фото fajne gotowanie
Приготовление:
- Разверните слоеное тесто и разрежьте его на 12 прямоугольников.
- На каждый прямоугольник положите половину ломтика желтого сыра.
- Грибы почистите и нарежьте пластинками.
- Поместите 3 или 4 ломтика на каждый прямоугольник.
- Приправьте их солью, перцем и зеленью.
- Выложите прямоугольники на противень, застеленный бумагой для выпекания.
- Запекайте все в разогретой до 180 градусов духовке 15 минут.
Салат из молодой капусты
- Время: 15 минут
- Порций: 4
Вкусная классика в новом исполнении / Фото przyslij przepis
Приготовление:
- Листья капусты тщательно вымойте.
- Половинку разделите на четвертинки, удалите сердцевину, а каждый кусочек нарежьте ножом поперек на тонкие ломтики (они должны быть примерно 1,5 сантиметра в ширину).
- Морковь почистите и натрите на терке с крупными отверстиями. Лук почистите и нарежьте на мелкие кубики.
- Выложите помидоры в миску и залейте их кипятком.
- Примерно через 2 минуты снимите кожицу, разрежьте их пополам и выньте семена.
- Мякоть нарежьте кубиками и добавьте к капусте.
- Укроп промойте в холодной воде и измельчите.
- Поместите его в отдельную миску и добавьте оливковое масло, лимонный сок, приправьте свежемолотым перцем и солью.
- Все тщательно перемешайте.
- Готовой заправкой полейте овощи. Смешайте ингредиенты до сочетания.
- Подавайте салат из молодой капусты и моркови сразу или охладив его в холодильнике в течение нескольких минут.