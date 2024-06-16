Когда привычные салаты и гарниры надоели, нужно иметь под рукой рецепты необычных блюд из доступных продуктов, сообщает Вкусно 24. Вы точно захотите сохранить рецепты этих вкусностей.

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Листовое тесто с грибами и сыром

  • Время: 45 минут
  • Порций: 4

Закуска к шашлыкуОчень красивая подача / Фото fajne gotowanie

Приготовление:

  1. Разверните слоеное тесто и разрежьте его на 12 прямоугольников.
  2. На каждый прямоугольник положите половину ломтика желтого сыра.
  3. Грибы почистите и нарежьте пластинками.
  4. Поместите 3 или 4 ломтика на каждый прямоугольник.
  5. Приправьте их солью, перцем и зеленью.
  6. Выложите прямоугольники на противень, застеленный бумагой для выпекания.
  7. Запекайте все в разогретой до 180 градусов духовке 15 минут.

Салат из молодой капусты

  • Время: 15 минут
  • Порций: 4

Салат к шашлыкуВкусная классика в новом исполнении / Фото przyslij przepis

Приготовление:

  1. Листья капусты тщательно вымойте.
  2. Половинку разделите на четвертинки, удалите сердцевину, а каждый кусочек нарежьте ножом поперек на тонкие ломтики (они должны быть примерно 1,5 сантиметра в ширину).
  3. Морковь почистите и натрите на терке с крупными отверстиями. Лук почистите и нарежьте на мелкие кубики.
  4. Выложите помидоры в миску и залейте их кипятком.
  5. Примерно через 2 минуты снимите кожицу, разрежьте их пополам и выньте семена.
  6. Мякоть нарежьте кубиками и добавьте к капусте.
  7. Укроп промойте в холодной воде и измельчите.
  8. Поместите его в отдельную миску и добавьте оливковое масло, лимонный сок, приправьте свежемолотым перцем и солью.
  9. Все тщательно перемешайте.
  10. Готовой заправкой полейте овощи. Смешайте ингредиенты до сочетания.
  11. Подавайте салат из молодой капусты и моркови сразу или охладив его в холодильнике в течение нескольких минут.