Старинный напиток, окутанный стихами: как приготовить розовое вино

Розовое вино – напиток, который издавна готовят в Украине. Он был настолько популярным, что Василий Симоненко посвятил ему одноименный сборник.

Такой напиток имеет очень нежный вкус, но его главная изюминка – захватывающий аромат цветов. Всего несколько ингредиентов, немного терпения и вы сможете угощать гостей невероятным вином.

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Вино из розы? – удивилась девушка. – Такое и не придумаешь.

Не веришь? – взволновался он. – То вино – как нежность. Когда придешь за цветами, отведаешь,

– отрывок из сборника Василия Симоненко "Вино из роз".

Как приготовить идеальное вино: важные шаги

Нельзя использовать магазинные розы для приготовления вина или варенья–они обработаны химикатами. Химикаты, которыми обрабатывают розы, направлены на сохранение их товарного вида и вредны для человека.

Выбирайте только красивые, пышные бутоны. Если на цветке есть испорченные лепестки, оставьте его. Собирайте бутоны только утром, пока на них есть роса. Не срезайте бутоны – нам нужны только лепестки! Если на цветках есть муравьи или другие мелкие насекомые, смойте их прохладной водой с помощью распылителя.

Если пришлось ополаскивать лепестки, не отжимайте их, а разложите на решетке в затененном или темном помещении с хорошей вентиляцией. Это очень важные шаги для идеального результата!

Вино из роз

Время: 2 часа

2 часа Порций: 4

Нежный вкус и аромат / Фото Коллаж 24 Канала

– 400 грамм лепестков роз или крупных бутонов шиповника;– 1 ложка лимонной кислоты;– 250 грамм сахара;– 2,5 литра воды.

Приготовление:

Высохшие и немного увядшие лепестки взвесьте и плотно наполните ими трехлитровую бутыль. Как и в любом другом случае приготовления вина, тара должна быть чисто вымытой. Сухой столовой ложкой стандартного размера набирайте лимонную кислоту, чтобы получилась полная ложка с небольшой горкой. Растворите кислоту в пол-литра чистой воды – не используйте дистиллированную, это не нужно. Влейте раствор кислоты до лепестков, затем доверху наполняем бутыль водой. Не закрывайте его крышкой, но защитите ее от насекомых слоем марли. Дважды в день перемешивайте содержимое бутыли, а на седьмой день слейте и отцедите. Размокшие лепестки положите в дуршлаг, застеленный марлей, соберите ее мешочком и тщательно отожмите. Смешайте всю полученную жидкость и отлейте полтора стакана, в которой растворите сахар, а затем смешайте с остальной жидкостью. Бутыль будет неполным и это нормально. Установите над вином гидрозатвор. В помещении должно быть тепло, темно и сухо, а брожение продлится примерно месяц. После окончания брожения в чистом вине из роз будет немного осадка, но все равно слейте его и желательно профильтруйте. После этого верните гидрозатвор и в течение суток убедитесь, что брожение не возобновилось. Затем разлейте вино в стеклянную тару малого объема. Храните в прохладном подвале при температуре не выше пятнадцати градусов. Такое вино должно "вызревать" не менее 6 месяцев.

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