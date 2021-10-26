"Розы" из яблок на песочном тесте: невероятно эстетский тарт от Яны Станишевской

Этот рецепт очень понравился читателям известной кулинарки. И правда, изысканность тарта впечатляет: яблочные "розы" на нем – как живые! Кто-то сразу заявил: создать такой шедевр под силу только Яне, а кто-то загорелся идеей (которую мы всячески приветствуем) повторить этот десерт у себя дома.

Тарт с яблоками в виде роз станет настоящим украшением вашего стола. Эстеты и сладкоежки, зачем ждать особого случая? Приготовим эту красоту сегодня же!

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Рецепт тарта с яблочными "розами"

Время: 2 часа

2 часа Порции: 6



Тарт с "розами" из яблок / Фото Яны Станишевской

Ингредиенты для теста:

– 250 г муки;

– 125 г холодного сливочного масла;

– 1 сырое яйцо;

– 50 г сахара;

– 50 мл холодной воды;

– щепотка соли.



Ингредиенты для крема:

– 250 мл сливок жирностью 30 – 33%;

– 1 сырое яйцо;

– 2 сырых желтка;

– 50 – 70 г сахара;

– 2 ст. л. кукурузного крахмала.



Для "роз":

– 4 – 5 красных яблок.

Приготовление:

Для теста смешайте муку и сливочное масло, предварительно натертое на крупной терке. Руками разотрите муку и масло в крошку.

Добавьте смесь из воды, яйца, сахара и соли и замесите тесто.

Выложите тесто между двумя слоями пергамента и раскатайте в тонкий слой.

Отправьте тесто в холодильник на 60 минут.

Для крема смешайте все ингредиенты и отправьте в сотейник. На медленном огне и при постоянном помешивании венчиком загустите массу и сразу снимите с огня. Перелейте крем в глубокую емкость и оставьте охлаждаться.

Для "роз" разрежте яблоки пополам, удалите серединки и нарежьте мякоть тоненькими ломтиками.

Переложите ломтики яблок на тарелку и отправьте в микроволновку на 1 – 2 минуты, чтобы они немного размякли.

Сформируйте из них "розы" (смотрите видео №3 в карусели).

Выньте тесто из холодильника и быстро раскатайте до толщины 3 миллиметров. Переложите в форму для тарта. Форму можно смазать сливочным маслом.

Проколите корж вилкой. Выпекайте основу для тарта 15 минут в духовке, разогретой до 190℃.

На готовый корж вылейте крем, сверху выложите "розы" из яблок.



Розы из яблок / Фото Яны Станишевской

Подержите тарт еще 15 минут в духовке при температуре 150 – 160℃.

Готовый тарт нарежьте на порции и подавайте к столу.

Приятного аппетита!