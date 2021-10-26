"Розы" из яблок на песочном тесте: невероятно эстетский тарт от Яны Станишевской

26 октября 2021 , 14:12
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Источник:

инстаграм Яны Станишевской

Этот рецепт очень понравился читателям известной кулинарки. И правда, изысканность тарта впечатляет: яблочные "розы" на нем – как живые! Кто-то сразу заявил: создать такой шедевр под силу только Яне, а кто-то загорелся идеей (которую мы всячески приветствуем) повторить этот десерт у себя дома.

Тарт с яблоками в виде роз станет настоящим украшением вашего стола. Эстеты и сладкоежки, зачем ждать особого случая? Приготовим эту красоту сегодня же!

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Рецепт тарта с яблочными "розами"

  • Время: 2 часа
  • Порции: 6


Тарт с "розами" из яблок / Фото Яны Станишевской

Ингредиенты для теста:
– 250 г муки;
– 125 г холодного сливочного масла;
– 1 сырое яйцо;
– 50 г сахара;
– 50 мл холодной воды;
– щепотка соли.


Ингредиенты для крема:
– 250 мл сливок жирностью 30 – 33%;
– 1 сырое яйцо;
– 2 сырых желтка;
– 50 – 70 г сахара;
– 2 ст. л. кукурузного крахмала.


Для "роз":
– 4 – 5 красных яблок.

Приготовление:

  1. Для теста смешайте муку и сливочное масло, предварительно натертое на крупной терке. Руками разотрите муку и масло в крошку.
     
  2. Добавьте смесь из воды, яйца, сахара и соли и замесите тесто.
     
  3. Выложите тесто между двумя слоями пергамента и раскатайте в тонкий слой.
     
  4. Отправьте тесто в холодильник на 60 минут.
     
  5. Для крема смешайте все ингредиенты и отправьте в сотейник. На медленном огне и при постоянном помешивании венчиком загустите массу и сразу снимите с огня. Перелейте крем в глубокую емкость и оставьте охлаждаться.
     
  6. Для "роз" разрежте яблоки пополам, удалите серединки и нарежьте мякоть тоненькими ломтиками.
     
  7. Переложите ломтики яблок на тарелку и отправьте в микроволновку на 1 – 2 минуты, чтобы они немного размякли.
     
  8. Сформируйте из них "розы" (смотрите видео №3 в карусели).
  1. Выньте тесто из холодильника и быстро раскатайте до толщины 3 миллиметров. Переложите в форму для тарта. Форму можно смазать сливочным маслом.
  1. Проколите корж вилкой. Выпекайте основу для тарта 15 минут в духовке, разогретой до 190℃.
  1. На готовый корж вылейте крем, сверху выложите "розы" из яблок.


Розы из яблок / Фото Яны Станишевской

  1. Подержите тарт еще 15 минут в духовке при температуре 150 – 160℃.
  1. Готовый тарт нарежьте на порции и подавайте к столу.

Приятного аппетита!

Автор: Богданна Рибак