Этот рецепт очень понравился читателям известной кулинарки. И правда, изысканность тарта впечатляет: яблочные "розы" на нем – как живые! Кто-то сразу заявил: создать такой шедевр под силу только Яне, а кто-то загорелся идеей (которую мы всячески приветствуем) повторить этот десерт у себя дома.