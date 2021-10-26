Тарт с яблоками в виде роз станет настоящим украшением вашего стола. Эстеты и сладкоежки, зачем ждать особого случая? Приготовим эту красоту сегодня же!
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Рецепт тарта с яблочными "розами"
- Время: 2 часа
- Порции: 6
Тарт с "розами" из яблок / Фото Яны Станишевской
Приготовление:
- Для теста смешайте муку и сливочное масло, предварительно натертое на крупной терке. Руками разотрите муку и масло в крошку.
- Добавьте смесь из воды, яйца, сахара и соли и замесите тесто.
- Выложите тесто между двумя слоями пергамента и раскатайте в тонкий слой.
- Отправьте тесто в холодильник на 60 минут.
- Для крема смешайте все ингредиенты и отправьте в сотейник. На медленном огне и при постоянном помешивании венчиком загустите массу и сразу снимите с огня. Перелейте крем в глубокую емкость и оставьте охлаждаться.
- Для "роз" разрежте яблоки пополам, удалите серединки и нарежьте мякоть тоненькими ломтиками.
- Переложите ломтики яблок на тарелку и отправьте в микроволновку на 1 – 2 минуты, чтобы они немного размякли.
- Сформируйте из них "розы" (смотрите видео №3 в карусели).
- Выньте тесто из холодильника и быстро раскатайте до толщины 3 миллиметров. Переложите в форму для тарта. Форму можно смазать сливочным маслом.
- Проколите корж вилкой. Выпекайте основу для тарта 15 минут в духовке, разогретой до 190℃.
- На готовый корж вылейте крем, сверху выложите "розы" из яблок.
Розы из яблок / Фото Яны Станишевской
- Подержите тарт еще 15 минут в духовке при температуре 150 – 160℃.
- Готовый тарт нарежьте на порции и подавайте к столу.
Приятного аппетита!