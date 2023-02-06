Рулет Валентинка - это не только сладкая домашняя выпечка, но и отличный подарок для любимого человека. Он очень вкусный, эффектный и яркий.
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Рыхлый бисквитный корж украшают цветные сердечки, а нежная начинка влюбит с первой ложки.
Рецепт рулета Валентинка
- Время: 1,5 часа
- Порции: 2
Приготовление:
- Противень смазываем сливочным маслом, застилаем и приклеиваем пергамент.
- Для сердец: смешиваем все ингредиенты, красителем добавляем цвет. Выкладываем массу в кондитерский мешок, и рисуем сердца по пергаменту. Вся масса не пойдет на все сердца, не надо стараться использовать.
- Рулет: отделяем белки от желтков, желтки взбиваем с 1 г соли и 50 г сахара до освещения 5 минут.
- Белки сбиваем с 70 граммами сахара до устойчивых пиков.
- Смешиваем взбитые белки и желтки, просеиваем муку, добавляем разрыхлитель, перемешиваем. В отдельной мисочке смешиваем молоко и растительное масло, добавляем несколько ложек теста и перемешиваем. Выливаем в тесто и перемешиваем.
- Выливаем тесто на сердца и разравниваем.
- Выпекаем в предварительно разогретой до 170 градусов духовке 25 – 30 минут.
- ️Горячий бисквит вытаскиваем из духовки, сразу накрываем сверху пергаментом, охлаждаем.
- Для крема соединяем холодные ингредиенты, взбиваем миксером 5 минут.
- На бисквите распределяем крем, сверху джем и скручиваем в плотный рулет с помощью пергамента. Выкладываем рулет в холодильник в час.
Приятного аппетита!