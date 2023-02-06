Рулет Валентинка️ – це не тільки солодка домашня випічка, а й відмінний подарунок для коханої людини. Він надзвичайно смачний, ефектний та яскравий.

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Пухкий бісквітний корж прикрашають кольорові сердечка, а ніжна начинка закохає з першої ложки.

Рецепт рулету Валентинка

Час: 1,5 години

1,5 години Порції: 2

Інгредієнти для сердець:

– 1 яєчний білок;

– 30 грамів цукрової пудри;

– 30 грамів борошна;

– 30 грамів вершкового масла;

– червоний барвник.

Для основи:

– 5 курячих яєць;

– 120 грамів цукру;

– 90 грамів борошна;

– 2 грами розпушувача;

– 1 грам солі;

– 40 грамів молока;

– 40 грамів олії.

Для крему:

– 150 грамів крем-сиру;

– 50 грамів жирних вершків;

– 30 грамів цукрової пудри;

– варення.

Приготування:

Деко змазуємо вершковим маслом, застилаємо і приклеюємо пергамент.

Для сердець: змішуємо всі інгредієнти, барвником додаємо колір. Викладаємо масу в кондитерський мішок, і малюємо серця по пергаменту. Вся маса не піде на всі серця, не треба старатись все використати.

Рулет: відділяємо білки від жовтків, жовтки збиваємо з 1 грамом солі і 50 грамами цукру до посвітління 5 хвилин.

️ Білки збиваємо з 70 грамами цукру до стійких піків.

️Змішуємо збиті білки і жовтки, просіюємо борошно, додаємо розпушувач, перемішуємо. В окремій мисочці змішуємо молоко і олію, додаємо декілька ложок тіста і перемішуємо. Виливаємо в тісто і перемішуємо.

️Виливаємо тісто на серця і розрівнюємо.

️Випікаємо в попередньо розігрітій до 170 градусів духовці 25 – 30 хвилин.

️Гарячий бісквіт витягуємо з духовки, відразу накриваємо зверху пергаментом, охолоджуємо.

️Для крему з'єднуємо холодні інгредієнти, збиваємо міксером 5 хвилин.

️На бісквіті розподіляємо крем, зверху джем і скручуємо в щільний рулет з допомогою пергаменту. Викладаємо рулет в холодильник на годину.

Смачного!