Рулет Валентинка️ – це не тільки солодка домашня випічка, а й відмінний подарунок для коханої людини. Він надзвичайно смачний, ефектний та яскравий.
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Пухкий бісквітний корж прикрашають кольорові сердечка, а ніжна начинка закохає з першої ложки.
Рецепт рулету Валентинка
- Час: 1,5 години
- Порції: 2
Приготування:
- Деко змазуємо вершковим маслом, застилаємо і приклеюємо пергамент.
- Для сердець: змішуємо всі інгредієнти, барвником додаємо колір. Викладаємо масу в кондитерський мішок, і малюємо серця по пергаменту. Вся маса не піде на всі серця, не треба старатись все використати.
- Рулет: відділяємо білки від жовтків, жовтки збиваємо з 1 грамом солі і 50 грамами цукру до посвітління 5 хвилин.
- ️ Білки збиваємо з 70 грамами цукру до стійких піків.
- ️Змішуємо збиті білки і жовтки, просіюємо борошно, додаємо розпушувач, перемішуємо. В окремій мисочці змішуємо молоко і олію, додаємо декілька ложок тіста і перемішуємо. Виливаємо в тісто і перемішуємо.
- ️Виливаємо тісто на серця і розрівнюємо.
- ️Випікаємо в попередньо розігрітій до 170 градусів духовці 25 – 30 хвилин.
- ️Гарячий бісквіт витягуємо з духовки, відразу накриваємо зверху пергаментом, охолоджуємо.
- ️Для крему з'єднуємо холодні інгредієнти, збиваємо міксером 5 хвилин.
- ️На бісквіті розподіляємо крем, зверху джем і скручуємо в щільний рулет з допомогою пергаменту. Викладаємо рулет в холодильник на годину.
Смачного!