Нежные рулетики курочки с беконом – это удивительный вкус, который станет отличным обедом или ужином. Сочное сочетание мяса можно дополнить любым гарниром или салатом.

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Рецепт рулетиков из курицы и бекона

Время: 40 минут

Порций: 3

Удивительный вкус / Фото Przyslij Przepis

Ингредиенты:

  • 3 куриных филе;
  • треть крупного перца;
  • половина луковицы;
  • зубчик чеснока;
  • чайная ложка специй для курочки;
  • 12 ломтиков бекона;
  • 2 столовых ложки оливкового масла.

Приготовление:

  1. Очищаем филе от жира и пленки. Разрезаем вдоль и немного отбиваем.
  2. Кладем 3 ломтика бекона на доску и выкладываем на них филе.
  3. К маслу добавляем чеснок, приправы, перемешиваем и смазываем филе.
  4. Накрываем ломтиком бекона и кладем сверху тонко нарезанный перец и лук.
  5. Заворачиваем тугие рулеты, можно скрепить их зубочисткой.
  6. Запекаем 25 минут при температуре 200 градусов.

Приятного аппетита!