Нежные рулетики курочки с беконом – это удивительный вкус, который станет отличным обедом или ужином. Сочное сочетание мяса можно дополнить любым гарниром или салатом.
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Рецепт рулетиков из курицы и бекона
Время: 40 минут
Порций: 3
Удивительный вкус / Фото Przyslij Przepis
Ингредиенты:
- 3 куриных филе;
- треть крупного перца;
- половина луковицы;
- зубчик чеснока;
- чайная ложка специй для курочки;
- 12 ломтиков бекона;
- 2 столовых ложки оливкового масла.
Приготовление:
- Очищаем филе от жира и пленки. Разрезаем вдоль и немного отбиваем.
- Кладем 3 ломтика бекона на доску и выкладываем на них филе.
- К маслу добавляем чеснок, приправы, перемешиваем и смазываем филе.
- Накрываем ломтиком бекона и кладем сверху тонко нарезанный перец и лук.
- Заворачиваем тугие рулеты, можно скрепить их зубочисткой.
- Запекаем 25 минут при температуре 200 градусов.
Приятного аппетита!