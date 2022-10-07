Нежные рулетики курочки с беконом – это удивительный вкус, который станет отличным обедом или ужином. Сочное сочетание мяса можно дополнить любым гарниром или салатом.

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Рецепт рулетиков из курицы и бекона

Время: 40 минут

Порций: 3

Удивительный вкус / Фото Przyslij Przepis

Ингредиенты:

3 куриных филе;

треть крупного перца;

половина луковицы;

зубчик чеснока;

чайная ложка специй для курочки;

12 ломтиков бекона;

2 столовых ложки оливкового масла.

Приготовление:

Очищаем филе от жира и пленки. Разрезаем вдоль и немного отбиваем. Кладем 3 ломтика бекона на доску и выкладываем на них филе . К маслу добавляем чеснок, приправы, перемешиваем и смазываем филе. Накрываем ломтиком бекона и кладем сверху тонко нарезанный перец и лук. Заворачиваем тугие рулеты, можно скрепить их зубочисткой. Запекаем 25 минут при температуре 200 градусов.

Приятного аппетита!