Ніжні рулетики курочки з беконом – це дивовижний смак, який стане чудовим обідом або вечерею. Соковите поєднання м'яса можна доповнити будь-яким гарніром або салатом.
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Рецепт рулетиків з курочки та бекону
Час: 40 хвилин
Порцій: 3
Дивовижний смак / Фото Przyslij Przepis
Інгредієнти:
- 3 курячих філе;
- третина великого перцю;
- половина цибулини;
- зубчик часнику;
- чайна ложка спецій для курочки;
- 12 скибочок бекону;
- 2 столові ложки оливкової олії.
Приготування:
- Чистимо філе від жиру та плівки. Розрізаємо вздовж та трішки відбиваємо.
- Кладемо 3 скибочки бекону на дошку та викладаємо на них філе.
- До олії додаємо давлений часник, приправи, перемішуємо та змащуємо філе.
- Накриваємо скибкою бекону та кладемо зверху тонко нарізані перець та цибулю.
- Загортаємо тугі рулети, можна скріпити їх зубочисткою.
- Запікаємо 25 хвилин при температурі 200 градусів.
Смачного!