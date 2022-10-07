Ніжні рулетики курочки з беконом – це дивовижний смак, який стане чудовим обідом або вечерею. Соковите поєднання м'яса можна доповнити будь-яким гарніром або салатом.

Читайте також Рецепт курячих гомілок в беконі, що ідеально підійдуть до застілля з сім'єю чи друзями

Рецепт рулетиків з курочки та бекону

Час: 40 хвилин

Порцій: 3

Дивовижний смак / Фото Przyslij Przepis

Інгредієнти:

  • 3 курячих філе;
  • третина великого перцю;
  • половина цибулини;
  • зубчик часнику;
  • чайна ложка спецій для курочки;
  • 12 скибочок бекону;
  • 2 столові ложки оливкової олії.

Приготування:

  1. Чистимо філе від жиру та плівки. Розрізаємо вздовж та трішки відбиваємо.
  2. Кладемо 3 скибочки бекону на дошку та викладаємо на них філе.
  3. До олії додаємо давлений часник, приправи, перемішуємо та змащуємо філе.
  4. Накриваємо скибкою бекону та кладемо зверху тонко нарізані перець та цибулю.
  5. Загортаємо тугі рулети, можна скріпити їх зубочисткою.
  6. Запікаємо 25 хвилин при температурі 200 градусів.

Смачного!