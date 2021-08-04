Рулеты из баклажана можно начинять чем угодно – от помидоров с чесночным соусом до грузинской ореховой пасты с кинзой.
Читайте также Легкие салаты с курицей – именно для лета: с корейской морковью, дыней и овощами гриль
Такую закуску можно смело подавать как к праздничному столу, так и на каждый день.
Баклажановые рулеты с помидорами
- Время: 60 минут
- Порции: 2 – 3
Рулеты с помидорами / Фото Пикабу
Приготовление:
- Нарежьте баклажаны тонкими и длинными ломтями. Посолите их с обеих сторон и оставьте на 10 минут, чтобы они пустили сок и отдали горечь.
- Нарежьте помидоры полукольцами.
- Для соуса смешайте майонез, выжатый чеснок и черный молотый перец.
- Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте баклажаны с обеих сторон.
- Для формирования блюда смажьте тоненький ломтик баклажана соусом, выложите кусочек помидора и заверните в рулет.
- Таким образом сформируйте рулеты из оставшихся ингредиентов.
- Подавайте рулеты из баклажана к столу охлажденными. Приятного аппетита!
Баклажановые рулеты с сыром и чесноком
- Время: 60 минут
- Порции: 3
Рулеты с творогом / Фото Повар
Приготовление:
- Нарежьте баклажаны тонкими и длинными ломтями. Посолите их с обеих сторон и оставьте на 10 минут, чтобы они пустили сок и отдали горечь.
- Разомните сыр вилкой, добавьте сметану, мелко порезанный укроп и выжмите чеснок. Посолите и поперчите начинку и перемешайте.
- Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте баклажаны с обеих сторон.
- Для формирования блюда смажьте тоненький ломтик баклажана творожной начинкой. Таким образом сформируйте остальные рулеты.
- Подавайте блюдо к столу охлажденным. Приятного аппетита!
Баклажановые рулеты с грецкими орехами и кинзой
- Время: 50 минут
- Порции: 4
Рулеты с грецкими орехами / Фото 1000 меню
Приготовление:
- Нарежьте баклажаны тонкими и длинными ломтями. Посолите их с обеих сторон и оставьте на 10 минут, чтобы они пустили сок и отдали горечь.
- Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте баклажаны с обеих сторон.
- На сухой сковороде обжарьте грецкие орехи. Переложите орехи в чашу блендера, добавьте дольки чеснока и кинзу. Измельчите все в однородную массу, добавьте специи на ваш вкус.
- Для формирования блюда смажьте тоненький ломтик баклажана ореховой начинкой. Таким образом сформируйте остальные рулеты и подавайте к столу. Приятного аппетита!