Рулети баклажана можна готувати з різними начинками, від помідорів з часниковим соусом до грузинської горіхової пасти з кінзою.

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Таку закуску можна сміло подавати як до святкового, так і до буденного столу.

Рулети баклажана з помідорами

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 2 – 3



Рулети з помідорами / Фото Пікабу

Інгредієнти:

– 2 баклажани;

– 3 ст. л. майонезу;

– 3 зубчики часнику;

– 5 помідорів;

– сіль на ваш смак;

– чорний мелений перець на ваш смак;

– рослинна олія для смаження.

Приготування:

Наріжте баклажани тонкими і довгими скибками. Посоліть їх з обох сторін та залишіть на 10 хвилин, щоб вони пустили сік і віддали гіркоту. Наріжте помідори півкільцями. Для соусу змішайте майонез, вичавлений часник та чорний мелений перець. Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте баклажани з обох сторін. Для формування страви змастіть тоненьку скибочку баклажана соусом, викладіть шматочок помідора та загорніть у рулет. Таким чином сформуйте рулети з решти інгредієнтів. Подавайте рулети з баклажана до столу охолодженими. Смачного!

Рулети баклажана з сиром і часником

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 3



Рулети з домашнім сиром / Фото Кухар

Інгредієнти:

– 2 – 3 баклажани;

– 200 г домашнього сиру;

– 3 – 4 зубчики часнику;

– 1 пучок кропу;

– сіль на ваш смак;

– 2 ст. л. сметани;

– чорний мелений перець на ваш смак;

– рослинна олія для смаження.

Приготування:

Наріжте баклажани тонкими і довгими скибками. Посоліть їх з обох сторін та залишіть на 10 хвилин, щоб вони пустили сік і віддали гіркоту. Розімніть сир виделкою, додайте сметани, дрібно порізаного кропу та вичавіть часник. Посоліть та поперчіть начинку і перемішайте. Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте баклажани з обох сторін. Для формування страви змастіть тоненьку скибочку баклажана сирною начинкою. Таким чином сформуйте решту рулетів. Подавайте страву до столу охолодженою. Смачного!

Рулети баклажана з волоськими горіхами і кінзою

Час: 50 хвилин

50 хвилин Порції: 4



Рулети з волоськими горіхами / Фото 1000 меню

Інгредієнти:

– 2 – 3 баклажани;

– 1 склянка волоських горіхів;

– 1 пучок кінзи;

– 3 – 4 зубчики часнику;

– сіль на ваш смак;

– чорний мелений перець на ваш смак;

– рослинна олія для смаження.

Приготування: