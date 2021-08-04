Рулети баклажана можна готувати з різними начинками, від помідорів з часниковим соусом до грузинської горіхової пасти з кінзою.

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Таку закуску можна сміло подавати як до святкового, так і до буденного столу.

Рулети баклажана з помідорами

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 2 – 3

баклажани
Рулети з помідорами / Фото Пікабу

Приготування:

  1. Наріжте баклажани тонкими і довгими скибками. Посоліть їх з обох сторін та залишіть на 10 хвилин, щоб вони пустили сік і віддали гіркоту.
  2. Наріжте помідори півкільцями.
  3. Для соусу змішайте майонез, вичавлений часник та чорний мелений перець.
  4. Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте баклажани з обох сторін.
  5. Для формування страви змастіть тоненьку скибочку баклажана соусом, викладіть шматочок помідора та загорніть у рулет.
  6. Таким чином сформуйте рулети з решти інгредієнтів.
  7. Подавайте рулети з баклажана до столу охолодженими. Смачного!

Рулети баклажана з сиром і часником

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 3

баклажани
Рулети з домашнім сиром / Фото Кухар

Приготування:

  1. Наріжте баклажани тонкими і довгими скибками. Посоліть їх з обох сторін та залишіть на 10 хвилин, щоб вони пустили сік і віддали гіркоту.
  2. Розімніть сир виделкою, додайте сметани, дрібно порізаного кропу та вичавіть часник. Посоліть та поперчіть начинку і перемішайте.
  3. Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте баклажани з обох сторін.
  4. Для формування страви змастіть тоненьку скибочку баклажана сирною начинкою. Таким чином сформуйте решту рулетів.
  5. Подавайте страву до столу охолодженою. Смачного!

Рулети баклажана з волоськими горіхами і кінзою

  • Час: 50 хвилин
  • Порції: 4

баклажани
Рулети з волоськими горіхами / Фото 1000 меню

Приготування:

  1. Наріжте баклажани тонкими і довгими скибками. Посоліть їх з обох сторін та залишіть на 10 хвилин, щоб вони пустили сік і віддали гіркоту.
  2. Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте баклажани з обох сторін.
  3. На сухій сковорідці обсмажте волоські горіхи. Перекладіть горіхи в чашу блендера, додайте зубчики часнику та кінзу. Подрібніть все в однорідну масу, додайте спецій на ваш мак.
  4. Для формування страви змастіть тоненьку скибочку баклажана горіховою начинкою. Таким чином сформуйте решту рулетів та подавайте до столу. Смачного!