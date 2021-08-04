Рулети баклажана можна готувати з різними начинками, від помідорів з часниковим соусом до грузинської горіхової пасти з кінзою.
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Таку закуску можна сміло подавати як до святкового, так і до буденного столу.
Рулети баклажана з помідорами
- Час: 60 хвилин
- Порції: 2 – 3
Рулети з помідорами / Фото Пікабу
Приготування:
- Наріжте баклажани тонкими і довгими скибками. Посоліть їх з обох сторін та залишіть на 10 хвилин, щоб вони пустили сік і віддали гіркоту.
- Наріжте помідори півкільцями.
- Для соусу змішайте майонез, вичавлений часник та чорний мелений перець.
- Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте баклажани з обох сторін.
- Для формування страви змастіть тоненьку скибочку баклажана соусом, викладіть шматочок помідора та загорніть у рулет.
- Таким чином сформуйте рулети з решти інгредієнтів.
- Подавайте рулети з баклажана до столу охолодженими. Смачного!
Рулети баклажана з сиром і часником
- Час: 60 хвилин
- Порції: 3
Рулети з домашнім сиром / Фото Кухар
Приготування:
- Наріжте баклажани тонкими і довгими скибками. Посоліть їх з обох сторін та залишіть на 10 хвилин, щоб вони пустили сік і віддали гіркоту.
- Розімніть сир виделкою, додайте сметани, дрібно порізаного кропу та вичавіть часник. Посоліть та поперчіть начинку і перемішайте.
- Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте баклажани з обох сторін.
- Для формування страви змастіть тоненьку скибочку баклажана сирною начинкою. Таким чином сформуйте решту рулетів.
- Подавайте страву до столу охолодженою. Смачного!
Рулети баклажана з волоськими горіхами і кінзою
- Час: 50 хвилин
- Порції: 4
Рулети з волоськими горіхами / Фото 1000 меню
Приготування:
- Наріжте баклажани тонкими і довгими скибками. Посоліть їх з обох сторін та залишіть на 10 хвилин, щоб вони пустили сік і віддали гіркоту.
- Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте баклажани з обох сторін.
- На сухій сковорідці обсмажте волоські горіхи. Перекладіть горіхи в чашу блендера, додайте зубчики часнику та кінзу. Подрібніть все в однорідну масу, додайте спецій на ваш мак.
- Для формування страви змастіть тоненьку скибочку баклажана горіховою начинкою. Таким чином сформуйте решту рулетів та подавайте до столу. Смачного!