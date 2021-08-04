Готовим баклажаны дома: рецепты рулетиков с грецкими орехами, сыром и помидорами

Многие не любят баклажаны из-за специфической горечи. Но мы научим вас, как от нее избавиться и приготовить из синеньких вкусные рулеты на закуску.

Рулеты из баклажана можно начинять чем угодно – от помидоров с чесночным соусом до грузинской ореховой пасты с кинзой.

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Такую закуску можно смело подавать как к праздничному столу, так и на каждый день.

Баклажановые рулеты с помидорами

Время : 60 минут

: 60 минут Порции: 2 – 3



Рулеты с помидорами / Фото Пикабу

– 2 баклажана;– 3 ст. л. майонеза;– 3 зубчика чеснока;– 5 помидоров;– соль по вашему вкусу;– черный молотый перец по вашему вкусу;– растительное масло для жарки.

Приготовление:

Нарежьте баклажаны тонкими и длинными ломтями. Посолите их с обеих сторон и оставьте на 10 минут, чтобы они пустили сок и отдали горечь. Нарежьте помидоры полукольцами. Для соуса смешайте майонез, выжатый чеснок и черный молотый перец. Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте баклажаны с обеих сторон. Для формирования блюда смажьте тоненький ломтик баклажана соусом, выложите кусочек помидора и заверните в рулет. Таким образом сформируйте рулеты из оставшихся ингредиентов. Подавайте рулеты из баклажана к столу охлажденными. Приятного аппетита!

Баклажановые рулеты с сыром и чесноком

Время : 60 минут

: 60 минут Порции: 3



Рулеты с творогом / Фото Повар

– 2 – 3 баклажана;– 200 г творога;– 3 – 4 зубчика чеснока;– 1 пучок укропа;– соль по вашему вкусу;– 2 ст. л. сметаны;– черный молотый перец по вашему вкусу;– растительное масло для жарки.

Приготовление:

Нарежьте баклажаны тонкими и длинными ломтями. Посолите их с обеих сторон и оставьте на 10 минут, чтобы они пустили сок и отдали горечь. Разомните сыр вилкой, добавьте сметану, мелко порезанный укроп и выжмите чеснок. Посолите и поперчите начинку и перемешайте. Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте баклажаны с обеих сторон. Для формирования блюда смажьте тоненький ломтик баклажана творожной начинкой. Таким образом сформируйте остальные рулеты. Подавайте блюдо к столу охлажденным. Приятного аппетита!

Баклажановые рулеты с грецкими орехами и кинзой

Время : 50 минут

: 50 минут Порции: 4

Рулеты с грецкими орехами / Фото 1000 меню

– 2 – 3 баклажана;– 1 стакан грецких орехов;– 1 пучок кинзы;– 3 – 4 зубчика чеснока;– соль по вашему вкусу;– черный молотый перец по вашему вкусу;– растительное масло для жарки.

Приготовление: