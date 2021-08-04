Готовим баклажаны дома: рецепты рулетиков с грецкими орехами, сыром и помидорами
4 августа 2021 , 09:52Читати новину українською
Источник:24 канал
Многие не любят баклажаны из-за специфической горечи. Но мы научим вас, как от нее избавиться и приготовить из синеньких вкусные рулеты на закуску.
Рулеты из баклажана можно начинять чем угодно – от помидоров с чесночным соусом до грузинской ореховой пасты с кинзой.
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Такую закуску можно смело подавать как к праздничному столу, так и на каждый день.
Баклажановые рулеты с помидорами
- Время: 60 минут
- Порции: 2 – 3
Рулеты с помидорами / Фото Пикабу
– 2 баклажана;
– 3 ст. л. майонеза;
– 3 зубчика чеснока;
– 5 помидоров;
– соль по вашему вкусу;
– черный молотый перец по вашему вкусу;
– растительное масло для жарки.
Приготовление:
- Нарежьте баклажаны тонкими и длинными ломтями. Посолите их с обеих сторон и оставьте на 10 минут, чтобы они пустили сок и отдали горечь.
- Нарежьте помидоры полукольцами.
- Для соуса смешайте майонез, выжатый чеснок и черный молотый перец.
- Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте баклажаны с обеих сторон.
- Для формирования блюда смажьте тоненький ломтик баклажана соусом, выложите кусочек помидора и заверните в рулет.
- Таким образом сформируйте рулеты из оставшихся ингредиентов.
- Подавайте рулеты из баклажана к столу охлажденными. Приятного аппетита!
Баклажановые рулеты с сыром и чесноком
- Время: 60 минут
- Порции: 3
Рулеты с творогом / Фото Повар
– 2 – 3 баклажана;
– 200 г творога;
– 3 – 4 зубчика чеснока;
– 1 пучок укропа;
– соль по вашему вкусу;
– 2 ст. л. сметаны;
– черный молотый перец по вашему вкусу;
– растительное масло для жарки.
Приготовление:
- Нарежьте баклажаны тонкими и длинными ломтями. Посолите их с обеих сторон и оставьте на 10 минут, чтобы они пустили сок и отдали горечь.
- Разомните сыр вилкой, добавьте сметану, мелко порезанный укроп и выжмите чеснок. Посолите и поперчите начинку и перемешайте.
- Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте баклажаны с обеих сторон.
- Для формирования блюда смажьте тоненький ломтик баклажана творожной начинкой. Таким образом сформируйте остальные рулеты.
- Подавайте блюдо к столу охлажденным. Приятного аппетита!
Баклажановые рулеты с грецкими орехами и кинзой
- Время: 50 минут
- Порции: 4
Рулеты с грецкими орехами / Фото 1000 менюИнгредиенты:
– 2 – 3 баклажана;
– 1 стакан грецких орехов;
– 1 пучок кинзы;
– 3 – 4 зубчика чеснока;
– соль по вашему вкусу;
– черный молотый перец по вашему вкусу;
– растительное масло для жарки.
Приготовление:
- Нарежьте баклажаны тонкими и длинными ломтями. Посолите их с обеих сторон и оставьте на 10 минут, чтобы они пустили сок и отдали горечь.
- Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте баклажаны с обеих сторон.
- На сухой сковороде обжарьте грецкие орехи. Переложите орехи в чашу блендера, добавьте дольки чеснока и кинзу. Измельчите все в однородную массу, добавьте специи на ваш вкус.
- Для формирования блюда смажьте тоненький ломтик баклажана ореховой начинкой. Таким образом сформируйте остальные рулеты и подавайте к столу. Приятного аппетита!