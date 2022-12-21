Вкус детской сказки: рецепт вафельных рулетов из желе
21 декабря 2022, 20:05Читати новину українською
Источник:haps
Каждый из нас просто обожал вафельные рулеты из желе, особенно когда их готовили к праздникам. Почему бы не вспомнить этот простой рецепт перед Рождеством?
Желе является безоговорочным любимцем всех детей, хотя благодаря легкости приготовления его любят и хозяйки. Сочетание этого лакомства с вафлями – это настоящее праздничное наслаждение, которое вряд ли задержится на столе надолго.
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Рецепт вафельного рулета из желе
Порций: 5 рулетов
Время: 1 час + время на застывание желе и пропитку рулетов
Вкус праздника с детства / Фото Cookery
Ингредиенты:
- 5 вафельных листов;
- 3 пачки желе (вкус выбирайте согласно своим предпочтениям);
- 0,7 литра воды;
- 200 грамм сливочного крекера;
- 6 столовых ложек какао;
- 200 грамм кокосовой стружки;
- 1 стакан молока;
- 1 столовая ложка манки;
- 300 грамм масла;
- сахар, ванильный сахар – по вкусу.
Приготовление:
- Желе заливаем кипятком, помешиваем, пока порошок не растворится. Выливаем его в форму для выпечки (застланную пергаментом) и оставляем застывать.
- Кокосовую стружку заливаем стаканом молока, добавляем несколько ложек сахара, ванильный сахар и доводим до кипения, постоянно помешивая. Добавляем ложку манки и варим еще 5 минут.
- Накрываем массу крышкой, даем остыть и сбиваем с маслом.
- Крекер измельчаем в блендере. Кипятим 0,5 литра воды, добавляем какао и 2 столовых ложки сахара, перемешиваем и варим 5 минут. В горячее какао добавляем крекер и хорошо перемешиваем.
- Распределяем массу из какао на 5 частей и смазываем вафли. Масса должна быть еще горячей, иначе скрутить рулет не получится. Оставляем смазанные вафли на 10 – 15 минут.
- Смазываем вафли кокосовой массой поверх шоколадной.
- Желе делим на 5 ровных полосок. Кладем полоски на вафли и аккуратно заворачиваем рулеты. Оставляем их на несколько часов в холодильнике.
Приятного аппетита!