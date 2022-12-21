Желе є беззаперечним улюбленцем усіх дітей, хоча завдяки легкості приготування його полюбляють і господині. Поєднання цього смаколика із вафлями – це справжня святкова насолода, яка навряд чи затримається на столі надовго.

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Рецепт вафельного рулету із желе

Порцій: 5 рулетів

Час: 1 година + час на застигання желе та просочування рулетів

Смак свята з дитинства / Фото Cookery

Інгредієнти:

5 вафельних листів;

3 пачки желе (смак обирайте згідно зі своїми вподобаннями);

0,7 літра води;

200 грамів вершкового крекера;

6 столових ложок какао;

200 грамів кокосової стружки;

1 склянка молока;

1 столова ложка манки;

300 грамів масла;

цукор, ванільний цукор – до смаку.

Приготування:

Желе заливаємо кип'ятком, помішуємо, поки порошок не розчиниться. Виливаємо його у форму для випічки (застелену пергаментом) та залишаємо застигати. Кокосову стружку заливаємо склянкою молока, додаємо кілька ложок цукру, ванільний цукор та доводимо до кипіння, постійно помішуючи. Додаємо ложку манки та варимо ще 5 хвилин. Накриваємо масу кришкою, даємо охолонути та збиваємо з маслом. Крекер подрібнюємо у блендері. Кип'ятимо 0,5 літра води, додаємо какао та 2 столові ложки цукру, перемішуємо та варимо 5 хвилин. В гаряче какао додаємо крекер та гарно перемішуємо. Розподіляємо масу з какао на 5 частин та змащуємо вафлі. Маса повинна бути ще гарячою, інакше скрутити рулет не вийде. Залишаємо змащені вафлі на 10 – 15 хвилин. Змащуємо вафлі кокосовою масою поверх шоколадної. Желе ділимо на 5 рівних смужок. Кладемо смужки на вафлі та акуратно загортаємо рулети. Залишаємо їх на кілька годин у холодильнику.

Смачного!