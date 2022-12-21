Желе является безоговорочным любимцем всех детей, хотя благодаря легкости приготовления его любят и хозяйки. Сочетание этого лакомства с вафлями – это настоящее праздничное наслаждение, которое вряд ли задержится на столе надолго.

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Рецепт вафельного рулета из желе

Порций: 5 рулетов

Время: 1 час + время на застывание желе и пропитку рулетов

Вкус праздника с детства / Фото Cookery

Ингредиенты:

5 вафельных листов;

3 пачки желе (вкус выбирайте согласно своим предпочтениям);

0,7 литра воды;

200 грамм сливочного крекера;

6 столовых ложек какао;

200 грамм кокосовой стружки;

1 стакан молока;

1 столовая ложка манки;

300 грамм масла;

сахар, ванильный сахар – по вкусу.

Приготовление:

Желе заливаем кипятком, помешиваем, пока порошок не растворится. Выливаем его в форму для выпечки (застланную пергаментом) и оставляем застывать. Кокосовую стружку заливаем стаканом молока, добавляем несколько ложек сахара, ванильный сахар и доводим до кипения, постоянно помешивая. Добавляем ложку манки и варим еще 5 минут. Накрываем массу крышкой, даем остыть и сбиваем с маслом. Крекер измельчаем в блендере. Кипятим 0,5 литра воды, добавляем какао и 2 столовых ложки сахара, перемешиваем и варим 5 минут. В горячее какао добавляем крекер и хорошо перемешиваем. Распределяем массу из какао на 5 частей и смазываем вафли. Масса должна быть еще горячей, иначе скрутить рулет не получится. Оставляем смазанные вафли на 10 – 15 минут. Смазываем вафли кокосовой массой поверх шоколадной. Желе делим на 5 ровных полосок. Кладем полоски на вафли и аккуратно заворачиваем рулеты. Оставляем их на несколько часов в холодильнике.

Приятного аппетита!