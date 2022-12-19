Шницель по-израильски будет прекрасно смаковать с любым привычным гарниром или салатами. Готовить его очень легко, поэтому если вы хотели бы сэкономить себе немного времени то усилий, то всегда можете обратиться к этому рецепту.
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Рецепт шницеля по-израильски
Время: 30 минут
Порций: 4
Легко и очень вкусно / Фото przepisy
Ингредиенты:
- 2 куриных филе;
- ломтик хлеба;
- 300 грамм панировочных сухарей;
- специи к курятине – 1 пакетик;
- 1 столовая ложка сладкого перца;
- 2 столовые ложки сушеного чеснока;
- 2 яйца;
- чайная ложка черного молотого перца;
- 1 луковица;
- 50 грамм муки;
- масло для жарки.
Приготовление:
- Лук и хлеб очень мелко нарезаем, смешиваем с панировочными сухарями, чесноком и специями.
- Взбиваем яйца. Муку смешиваем с перцем, паприкой, солью и даем немного чеснока.
- Нарезаем куриные грудки тонкими ломтиками по диагонали, легко отбиваем. Обваливаем сначала в муке, затем – в яйцах с сухарями.
- Обжариваем на хорошо разогретой сковороде до золотистого цвета.
Приятного аппетита!