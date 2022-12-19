Шницель по-израильски будет прекрасно смаковать с любым привычным гарниром или салатами. Готовить его очень легко, поэтому если вы хотели бы сэкономить себе немного времени то усилий, то всегда можете обратиться к этому рецепту.

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Рецепт шницеля по-израильски

Время: 30 минут

Порций: 4

Легко и очень вкусно​ / Фото przepisy

Ингредиенты:

  • 2 куриных филе;
  • ломтик хлеба;
  • 300 грамм панировочных сухарей;
  • специи к курятине – 1 пакетик;
  • 1 столовая ложка сладкого перца;
  • 2 столовые ложки сушеного чеснока;
  • 2 яйца;
  • чайная ложка черного молотого перца;
  • 1 луковица;
  • 50 грамм муки;
  • масло для жарки.

Приготовление:

  1. Лук и хлеб очень мелко нарезаем, смешиваем с панировочными сухарями, чесноком и специями.
  2. Взбиваем яйца. Муку смешиваем с перцем, паприкой, солью и даем немного чеснока.
  3. Нарезаем куриные грудки тонкими ломтиками по диагонали, легко отбиваем. Обваливаем сначала в муке, затем – в яйцах с сухарями.
  4. Обжариваем на хорошо разогретой сковороде до золотистого цвета.

Приятного аппетита!