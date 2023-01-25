Рваний пиріг з лаваша та сиру швидко та легко готується, а виглядає, як справжня повноцінна страва. Все, що вам потрібно звичайні продукти, духовка та трішки часу.
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Начинкою для такого пирога не обов'язково має бути тільки сир. За бажанням можна додавати ковбасу, шинку, овочі, або інші улюблені інгредієнти. Смак від цього стане тільки кращим, а страва – ситнішою.
Рецепт рваного пирога з сиром
- Час: 40 хвилин
- Порції: 4 – 6
Приготування:
- У глибокому посуді збиваємо яйця, молоко та олію.
- Подрібнюємо дрібно зелень, змішуємо з яєчною сумішшю. Додаємо натертий сир і рваний руками лаваш.
- Все перемішуємо та перекладаємо у жаротривку форму змащену олією. Злегка втрамбовуємо та відправляємо випікатися в духовці при температурі 180 градусів приблизно 30 хвилин до зарум‘янення.
- Подаємо страву до столу гарячою, або холодною Смачно буде у будь-якому вигляді.
Нехай смакує!