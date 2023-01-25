Рваный пирог из лаваша и творога: готовим из простых продуктов

25 января 2023, 12:43
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Источник:

Юлия Симончук

Прекрасный вариант перекуса детям в школу, на работу или как перекус среди дня.

Рваный пирог из лаваша и сыра быстро и легко готовится, а выглядит как полноценное блюдо. Все, что вам нужно обычные продукты, духовка и немного времени.

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Начинкой для такого пирога не обязательно должен быть только творог. По желанию можно добавлять колбасу, ветчину, овощи или другие любимые ингредиенты. Вкус от этого станет только лучше, а блюдо – сытнее.

Рецепт рваного пирога с сыром

  • Время: 40 минут
  • Порции: 4 – 6
Ингредиенты:
– 230 граммов лаваша;
– 250 миллилитров молока
– 4 куриных яйца;
– 150 граммов сырой брынзы;
– 150 граммов твердого сыра;
– 4 столовые ложки масла;
– укроп, зеленый лук;
– соль;
– черный молотый перец.

Приготовление:

  • В глубокой посуде взбиваем яйца, молоко и растительное масло.
  • Измельчаем мелко зелень, смешиваем с яичной смесью. Добавляем натертый творог и рваный руками лаваш.

  • Все перемешиваем и перекладываем в жаропрочную форму смазанную растительным маслом. Слегка утрамбовываем и отправляем выпекаться в духовке при температуре 180 градусов примерно 30 минут до зарумянивания.
  • Подаем блюдо к столу горячим или холодным Вкусно будет в любом виде.

Пусть вкушает!

 

Автор: Богданна Рибак