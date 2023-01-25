Рваный пирог из лаваша и творога: готовим из простых продуктов

Прекрасный вариант перекуса детям в школу, на работу или как перекус среди дня.

Рваный пирог из лаваша и сыра быстро и легко готовится, а выглядит как полноценное блюдо. Все, что вам нужно обычные продукты, духовка и немного времени.

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Начинкой для такого пирога не обязательно должен быть только творог. По желанию можно добавлять колбасу, ветчину, овощи или другие любимые ингредиенты. Вкус от этого станет только лучше, а блюдо – сытнее.

Рецепт рваного пирога с сыром

Время: 40 минут

40 минут Порции: 4 – 6

– 230 граммов лаваша;– 250 миллилитров молока– 4 куриных яйца;– 150 граммов сырой брынзы;– 150 граммов твердого сыра;– 4 столовые ложки масла;– укроп, зеленый лук;– соль;– черный молотый перец.

Приготовление:

В глубокой посуде взбиваем яйца, молоко и растительное масло.

Измельчаем мелко зелень, смешиваем с яичной смесью. Добавляем натертый творог и рваный руками лаваш.

Все перемешиваем и перекладываем в жаропрочную форму смазанную растительным маслом. Слегка утрамбовываем и отправляем выпекаться в духовке при температуре 180 градусов примерно 30 минут до зарумянивания.

Подаем блюдо к столу горячим или холодным Вкусно будет в любом виде.

Пусть вкушает!