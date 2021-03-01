Марко Черветти поделился с поклонниками рецептом популярного в Таиланде десерта –сладкого риса с манго. Подробности – читайте в материале.

Известный итальянский шеф-повар Марко Черветти вместе с кулинарным экспертом тайской кухни Игорем Крамаренко рассказывают как приготовить десерт – рис с манго. Для которого используют спелый тайский манго и рис сорта номи. Мы уверены, что сладкий рис понравится не только взрослым, но и детям.

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Рис с манго

Ингредиенты:

– тайский рис;

– 200 миллилитров кокосового молока;

– 150 граммов пальмового сахара;

– соль;

– манго.

Для приготовления десерта тщательно помойте рис, замочите в холодной воде на 1-2 часа, лучше – на ночь. Сцедите воду. Отварите в кастрюле на пару в течение 40 минут. В кастрюлю с кокосовым молоком добавьте сахар, щепотку соли. На маленьком огне доведите до кипения и полного растворения сахара. Готовый горячий рис выложите в миску, добавьте горячий кокосовый сироп, перемешайте. Помойте, очистите манго от кожуры, косточек, нарежьте ломтиками. Выложите на тарелку рис, манго. Приятного аппетита!

Рис с манго – рецепт от Марко Черветти в видео: