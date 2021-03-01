Рис с манго: вкусный десерт от Марко Черветти
Марко Черветти поделился с поклонниками рецептом популярного в Таиланде десерта –сладкого риса с манго. Подробности – читайте в материале.
Источник:инстаграм Марко Черветти
Известный итальянский шеф-повар Марко Черветти вместе с кулинарным экспертом тайской кухни Игорем Крамаренко рассказывают как приготовить десерт – рис с манго. Для которого используют спелый тайский манго и рис сорта номи. Мы уверены, что сладкий рис понравится не только взрослым, но и детям.
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Рис с манго
- Для приготовления десерта тщательно помойте рис, замочите в холодной воде на 1-2 часа, лучше – на ночь. Сцедите воду.
- Отварите в кастрюле на пару в течение 40 минут.
- В кастрюлю с кокосовым молоком добавьте сахар, щепотку соли. На маленьком огне доведите до кипения и полного растворения сахара.
- Готовый горячий рис выложите в миску, добавьте горячий кокосовый сироп, перемешайте.
- Помойте, очистите манго от кожуры, косточек, нарежьте ломтиками.
- Выложите на тарелку рис, манго. Приятного аппетита!
Рис с манго – рецепт от Марко Черветти в видео:
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