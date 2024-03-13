Тот самый хек в томатном соусе: порадуйте родных невероятным ужином

13 марта 2024, 22:45
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Источник:

Cookpad

К хеку чудесно подходит томатный соус. Попробуйте приготовить его по этому рецепту – вы будете удивлены.

К этому блюду подходит любой гарнир. Рыба получится очень нежной и ароматной.

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Рецепт рыбы в томатном соусе

  • Время: 1 час 30 минут
  • Порций: 6
Ингредиенты:
– 2 больших хека;
– 1 большая луковица;
– 1 морковка;
– 150 миллилитров растительного масла;
– 3 – 4 столовые ложки томатной пасты;
– 500 миллилитров воды;
– соль, перец, молотый кориандр, лавровый лист, сахар по вкусу.

Приготовление:

  1. Рыбу почистьте, помойте и обсушите бумажным полотенцем, чтобы убрать лишнюю влагу. Нарежьте на порционные кусочки и немного посолите.
  2. Обжарьте хек на масле со всех сторон до золотистого цвета и дайте остыть.
  3. Тем временем на растительном масле обжарьте мелко нарезанный лук и натертую морковь до золотистого цвета. Добавьте томатную пасту и немного сахара. Постоянно помешивая, жарьте одну минуту.
  4. Влейте воду, добавьте соль и все остальные специи и тушите на слабом огне 5 минут.
  5. Из рыбы удалите плавники, хребет и все остальные косточки, разделяя кусочки на половинки. Выложите их в кипящий соус и тушите под крышкой 15 – 20 минут.
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Автор: Ольга Котів