Запеченный картофель Al Forno с анчоусами, луком и пармезаном достоин стать украшением стола. Не удивляйтесь такому сочетанию, а лучше попробуйте, ведь это очень вкусно.
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Картофель от Джейми Оливера
- Время: 2 часа
- Порций: 4
Приготовление:
- Почистите картофель, лук и корень фенхеля. Нарежьте овощи тонкими пластинами.
- Разогрейте духовку до 180 градусов.
- Поставьте сковороду на огонь, влейте молоко и сливки. Добавьте анчоусы и немного масла, в котором они были законсервированы. Раздавите очищенный чеснок, добавьте веточку розмарина и лавровый лист и мелко натрите мускатный орех.
- Доведите до кипения на среднем огне. Далее оставьте настаиваться в течение нескольких минут. Мелко натрите половину пармезана и перемешайте.
- В форму для запекания выложите перемешанные слайсы картофеля, лука и фенхеля. Влейте сливочную смесь и мелко натрите сверху оставшийся пармезан.
- Накройте фольгой и запекайте в течение 30 минут. Затем снимите фольгу и запекайте еще 45 минут, или до мягкости и красивого золотистого цвета.