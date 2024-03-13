К этому блюду подходит любой гарнир. Рыба получится очень нежной и ароматной.
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Рецепт рыбы в томатном соусе
- Время: 1 час 30 минут
- Порций: 6
Приготовление:
- Рыбу почистьте, помойте и обсушите бумажным полотенцем, чтобы убрать лишнюю влагу. Нарежьте на порционные кусочки и немного посолите.
- Обжарьте хек на масле со всех сторон до золотистого цвета и дайте остыть.
- Тем временем на растительном масле обжарьте мелко нарезанный лук и натертую морковь до золотистого цвета. Добавьте томатную пасту и немного сахара. Постоянно помешивая, жарьте одну минуту.
- Влейте воду, добавьте соль и все остальные специи и тушите на слабом огне 5 минут.
- Из рыбы удалите плавники, хребет и все остальные косточки, разделяя кусочки на половинки. Выложите их в кипящий соус и тушите под крышкой 15 – 20 минут.