До цієї страви підійде будь-який гарнір. Риба вийде дуже ніжною та ароматною.
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Рецепт риби в томатному соусі
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порцій: 6
Приготування:
- Рибу почистьте, помийте та обсушіть паперовим рушником, щоб забрати зайву вологу. Наріжте на порційні шматочки та трохи посоліть.
- Обсмажте хек на олії з усіх боків до золотавого кольору та дайте охолонути.
- Тим часом на олії обсмажте дрібно нарізану цибулю та натерту моркву до золотавого кольору. Додайте томатну пасту і трохи цукру. Постійно помішуючи, смажте одну хвилину.
- Влийте воду, додайте сіль та всі інші спеції й тушкуйте на слабкому вогні 5 хвилин.
- З риби видаліть плавники, хребет та всі інші кісточки, розділяючи шматочки на половинки. Викладіть їх у киплячий соус та тушкуйте під кришкою 15 – 20 хвилин.