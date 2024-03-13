До цієї страви підійде будь-який гарнір. Риба вийде дуже ніжною та ароматною.

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Рецепт риби в томатному соусі

  • Час: 1 година 30 хвилин
  • Порцій: 6

Приготування:

  1. Рибу почистьте, помийте та обсушіть паперовим рушником, щоб забрати зайву вологу. Наріжте на порційні шматочки та трохи посоліть.
  2. Обсмажте хек на олії з усіх боків до золотавого кольору та дайте охолонути.
  3. Тим часом на олії обсмажте дрібно нарізану цибулю та натерту моркву до золотавого кольору. Додайте томатну пасту і трохи цукру. Постійно помішуючи, смажте одну хвилину.
  4. Влийте воду, додайте сіль та всі інші спеції й тушкуйте на слабкому вогні 5 хвилин.
  5. З риби видаліть плавники, хребет та всі інші кісточки, розділяючи шматочки на половинки. Викладіть їх у киплячий соус та тушкуйте під кришкою 15 – 20 хвилин.