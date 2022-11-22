Блюда из рыбы должны быть на обыденном столе каждого украинца, ведь она очень питательна и легка. Особенно для ужина – идеальный вариант.

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Этот рецепт рыбной запеканки от шеф-повара отлично подойдет даже для детского меню, ведь минтая диетическая рыба. Хотя самые молодые, еще капризы и заставить их есть рыбу с цветной капустой еще тот квест. Однако, поверьте, это блюдо станет их любимым.

Рецепт рыбной запеканки с цветной капустой

Время: 35 минут

35 минут Порции: 6

Ингредиенты:

– 800 граммов минтая;

– 1200 граммов целой цветной капусты (чистых соцветий примерно 900 – 950 граммов);

– 500 граммов молока;

– 100 граммов коровьих сливок;

– 40 граммов пшеничной муки;

– 50 граммов сливочного масла;

– 150 + 50 граммов сыра чедер;

– мускатный орех;

– соль.

Приготовление:

Заранее разморозьте рыбу, если используете неохлажденную (свежую).

В сотейнике растопите сливочное масло, добавьте муки и жарьте ее до побелки. Затем отставьте остыть и перемешивайте.

Нагрейте молоко в кастрюле, смешайте сливки и обжаренную муку с маслом и добавьте в кипящее молоко. Интенсивно перемешивая венчиком, доведите соус до кипения. Сдобрите солью и молотым мускатным орехом.

В горячую смесь добавьте натертый сыр и перемешивайте, пока он не растает.

Цветную капусту разберите на соцветие и варите в подсоленной воде 2-3 минуты с момента закипания.

На дно жаропрочной формы вылейте немного соуса и сверху выложите кусочки рыбы. Посолить и поперчить рыбу, можно добавить любимые приправы. На минтае выложите капусту и сверху снова соус. По желанию можно сверху дать немного сыра.

Разогрейте духовку до 185-190 градусов и запекайте блюдо 20-25 минут.

Подавайте запеканку к столу горячей.

Приятного тебе аппетита!