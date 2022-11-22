Блюда из рыбы должны быть на обыденном столе каждого украинца, ведь она очень питательна и легка. Особенно для ужина – идеальный вариант.
Читайте также Курочка в маринаде и колбаски гриль: чем подкрепиться между отключениями света
Этот рецепт рыбной запеканки от шеф-повара отлично подойдет даже для детского меню, ведь минтая диетическая рыба. Хотя самые молодые, еще капризы и заставить их есть рыбу с цветной капустой еще тот квест. Однако, поверьте, это блюдо станет их любимым.
Рецепт рыбной запеканки с цветной капустой
- Время: 35 минут
- Порции: 6
Приготовление:
- Заранее разморозьте рыбу, если используете неохлажденную (свежую).
- В сотейнике растопите сливочное масло, добавьте муки и жарьте ее до побелки. Затем отставьте остыть и перемешивайте.
- Нагрейте молоко в кастрюле, смешайте сливки и обжаренную муку с маслом и добавьте в кипящее молоко. Интенсивно перемешивая венчиком, доведите соус до кипения. Сдобрите солью и молотым мускатным орехом.
- В горячую смесь добавьте натертый сыр и перемешивайте, пока он не растает.
- Цветную капусту разберите на соцветие и варите в подсоленной воде 2-3 минуты с момента закипания.
- На дно жаропрочной формы вылейте немного соуса и сверху выложите кусочки рыбы. Посолить и поперчить рыбу, можно добавить любимые приправы. На минтае выложите капусту и сверху снова соус. По желанию можно сверху дать немного сыра.
- Разогрейте духовку до 185-190 градусов и запекайте блюдо 20-25 минут.
- Подавайте запеканку к столу горячей.
Приятного тебе аппетита!