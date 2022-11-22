Страви з риби повинні бути на буденному столі кожного українця, адже вона надзвичайно поживна та легка. Особливо для вечері – ідеальний варіант.

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Цей рецепт рибної запіканки від шеф-кухаря відмінно підійде навіть для дитячого меню, адже минтай дієтична риба. Хоч наймолодші, ще ті вередуни й змусити їх їсти рибу з цвітною капустою ще той квест. Проте, повірте, ця страва стане їхньою улюбленою.

Рецепт рибної запіканки з цвітною капустою

Час: 35 хвилин

35 хвилин Порції: 6

Інгредієнти:

– 800 грамів минтая;

– 1200 грамів цілої цвітної капусти (чистих суцвіть приблизно 900 – 950 грамів);

– 500 грамів молока;

– 100 грамів коров'ячих вершків;

– 40 грамів пшеничного борошна;

– 50 грамів вершкового масла;

– 150 + 50 грамів сиру чедер;

– мускатний горіх;

– сіль.

Приготування:

Заздалегідь розморозьте рибу, якщо використовуєте не охолоджену (свіжу).

У сотейнику розтопіть вершкове масло, додайте борошна і смажте її до побіління. Потім відставте охолонути й перемішуйте.

Нагрійте молоко у каструлі, змішайте вершки та обсмажене борошно з маслом і додайте у майже кипляче молоко. Інтенсивно перемішуючи вінчиком доведіть соус до кипіння. Присмачте сіллю та меленим мускатним горіхом.

У гарячу суміш додайте натертий сир і перемішуйте доки він не розтане.

Цвітну капусту розберіть на суцвіття і варіть у підсоленій воді 2 – 3 хвилини з моменту закипання.

На дно жаротривкої форми вилийте трішки соусу та зверху викладіть шматочки риби. Посоліть та поперчіть рибу, можна додати улюблені приправи. На минтаї викладіть капусту і зверху знову соус. За бажанням можна зверху дати також трохи сиру.

Розігрійте духовку до 185 – 190 градусів та запікайте страву 20 – 25 хвилин.

Подавайте запіканку до столу гарячою.

Смачного!