Страви з риби повинні бути на буденному столі кожного українця, адже вона надзвичайно поживна та легка. Особливо для вечері – ідеальний варіант.
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Цей рецепт рибної запіканки від шеф-кухаря відмінно підійде навіть для дитячого меню, адже минтай дієтична риба. Хоч наймолодші, ще ті вередуни й змусити їх їсти рибу з цвітною капустою ще той квест. Проте, повірте, ця страва стане їхньою улюбленою.
Рецепт рибної запіканки з цвітною капустою
- Час: 35 хвилин
- Порції: 6
Приготування:
- Заздалегідь розморозьте рибу, якщо використовуєте не охолоджену (свіжу).
- У сотейнику розтопіть вершкове масло, додайте борошна і смажте її до побіління. Потім відставте охолонути й перемішуйте.
- Нагрійте молоко у каструлі, змішайте вершки та обсмажене борошно з маслом і додайте у майже кипляче молоко. Інтенсивно перемішуючи вінчиком доведіть соус до кипіння. Присмачте сіллю та меленим мускатним горіхом.
- У гарячу суміш додайте натертий сир і перемішуйте доки він не розтане.
- Цвітну капусту розберіть на суцвіття і варіть у підсоленій воді 2 – 3 хвилини з моменту закипання.
- На дно жаротривкої форми вилийте трішки соусу та зверху викладіть шматочки риби. Посоліть та поперчіть рибу, можна додати улюблені приправи. На минтаї викладіть капусту і зверху знову соус. За бажанням можна зверху дати також трохи сиру.
- Розігрійте духовку до 185 – 190 градусів та запікайте страву 20 – 25 хвилин.
- Подавайте запіканку до столу гарячою.
Смачного!