Рыбная запеканка: готовим минтай с цветной капустой
22 ноября 2022 , 13:51Читати новину українською
Источник:инстаграмм Владимира Ярославского
Украинский шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский поделился с читателями рецептом рыбной запеканки с цветной капустой.
Блюда из рыбы должны быть на обыденном столе каждого украинца, ведь она очень питательна и легка. Особенно для ужина – идеальный вариант.
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Этот рецепт рыбной запеканки от шеф-повара отлично подойдет даже для детского меню, ведь минтая диетическая рыба. Хотя самые молодые, еще капризы и заставить их есть рыбу с цветной капустой еще тот квест. Однако, поверьте, это блюдо станет их любимым.
Рецепт рыбной запеканки с цветной капустой
- Время: 35 минут
- Порции: 6
– 800 граммов минтая;
– 1200 граммов целой цветной капусты (чистых соцветий примерно 900 – 950 граммов);
– 500 граммов молока;
– 100 граммов коровьих сливок;
– 40 граммов пшеничной муки;
– 50 граммов сливочного масла;
– 150 + 50 граммов сыра чедер;
– мускатный орех;
– соль.
Приготовление:
- Заранее разморозьте рыбу, если используете неохлажденную (свежую).
- В сотейнике растопите сливочное масло, добавьте муки и жарьте ее до побелки. Затем отставьте остыть и перемешивайте.
- Нагрейте молоко в кастрюле, смешайте сливки и обжаренную муку с маслом и добавьте в кипящее молоко. Интенсивно перемешивая венчиком, доведите соус до кипения. Сдобрите солью и молотым мускатным орехом.
- В горячую смесь добавьте натертый сыр и перемешивайте, пока он не растает.
- Цветную капусту разберите на соцветие и варите в подсоленной воде 2-3 минуты с момента закипания.
- На дно жаропрочной формы вылейте немного соуса и сверху выложите кусочки рыбы. Посолить и поперчить рыбу, можно добавить любимые приправы. На минтае выложите капусту и сверху снова соус. По желанию можно сверху дать немного сыра.
- Разогрейте духовку до 185-190 градусов и запекайте блюдо 20-25 минут.
- Подавайте запеканку к столу горячей.
Приятного тебе аппетита!