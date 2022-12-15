Пожалуй, нет деток, которые не любили бы фрикадельки. Украинский шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский подготовил вкусный рецепт фрикаделек из рыбы, которые будут есть за обе щеки даже самые требовательные детишки.

Читайте также Как быстро приготовить аппетитную курочку: 3 рецепта на сковороде и в духовке

Выбирайте для блюда белую рыбу. Прекрасно подойдет минтай – его цена также не ударит по карману. Зимой особенно подходит готовить рыбные блюда, а если еще в аппетитном томатном соусе – вкусняшка!

Рецепт рыбных фрикаделек

  • Время: 30 минут
  • Порции: 2 – 4

Приготовление:

  • Удалите из филе рыбы косточки. Если она не свежая, а размороженная – отожмите лишнюю жидкость.
  • Нарежьте лук произвольными средними кусочками и обжарьте на сливочном масле.
  • Смешайте рыбу с луком, дважды пропустите через мелкую решетку мясорубки.
  • Добавьте яйцо, сыр и хорошо перемешайте все.
  • Смажьте руки маслом и сформуйте фрикадельки.
  • Отдельно нарежьте лук для соуса, измельчите чеснок. обжарьте их на сковороде. Добавьте томаты в собственном соке, солье, сухих травах и сливках. Можно влить немного воды или сока из томатов.
  • Окуньте фрикадельки в соус и тушите под крышкой 5 – 6 минут.
  • Переверните их на другую сторону и снова тушите 5 – 6 минут.
  • Готовое блюдо достаточно обильно посыпьте иссеченной зеленью и подавайте к столу.

Приятного тебе аппетита!