Пожалуй, нет деток, которые не любили бы фрикадельки. Украинский шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский подготовил вкусный рецепт фрикаделек из рыбы, которые будут есть за обе щеки даже самые требовательные детишки.
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Выбирайте для блюда белую рыбу. Прекрасно подойдет минтай – его цена также не ударит по карману. Зимой особенно подходит готовить рыбные блюда, а если еще в аппетитном томатном соусе – вкусняшка!
Рецепт рыбных фрикаделек
- Время: 30 минут
- Порции: 2 – 4
Приготовление:
- Удалите из филе рыбы косточки. Если она не свежая, а размороженная – отожмите лишнюю жидкость.
- Нарежьте лук произвольными средними кусочками и обжарьте на сливочном масле.
- Смешайте рыбу с луком, дважды пропустите через мелкую решетку мясорубки.
- Добавьте яйцо, сыр и хорошо перемешайте все.
- Смажьте руки маслом и сформуйте фрикадельки.
- Отдельно нарежьте лук для соуса, измельчите чеснок. обжарьте их на сковороде. Добавьте томаты в собственном соке, солье, сухих травах и сливках. Можно влить немного воды или сока из томатов.
- Окуньте фрикадельки в соус и тушите под крышкой 5 – 6 минут.
- Переверните их на другую сторону и снова тушите 5 – 6 минут.
- Готовое блюдо достаточно обильно посыпьте иссеченной зеленью и подавайте к столу.
Приятного тебе аппетита!