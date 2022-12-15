Мабуть, немає діток, які б не любили фрикадельки. Український шеф-кухар та ресторатор Володимир Ярославський підготував смачний рецепт фрикадельок з риби, які будуть їсти за обидві щоки навіть найвибагливіші дітлахи.
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Обирайте для страви білу рибу. Чудово підійде минтай – його ціна також не вдарить по кишені. Взимку особливо пасує готувати рибні страви, а якщо щей в апетитному томатному соусі – смакота!
Рецепт рибних фрикадельок
- Час: 30 хвилин
- Порції: 2 – 4
Приготування:
- Видаліть з філе риби кісточки. Якщо вона не свіжа, а розморожена – відіжміть зайву рідину.
- Наріжте цибулю довільними середніми шматочками та обсмажте на вершковому маслі.
- Змішайте рибу з цибулею, двічі пропустіть через дрібну решітку м'ясорубки.
- Додайте яйце, натертий сир та добре перемішайте все.
- Змастіть руки олією та сформуйте фрикадельки.
- Окремо наріжте цибулю для соусу, подрібніть часник. обсмажте їх на сковорідці. Додайте томати у власному соку, сіль, сухі трави та вершки. Можна влити трішки води або соку з томатів.
- Занурте фрикадельки в соус та тушкуйте під кришкою 5 – 6 хвилин.
- Переверніть їх на іншу сторону та знову тушкуйте 5 – 6 хвилин.
- Готову страву досить рясно посипте посіченою зеленню і подавайте до столу.
Смачного!