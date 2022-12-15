Мабуть, немає діток, які б не любили фрикадельки. Український шеф-кухар та ресторатор Володимир Ярославський підготував смачний рецепт фрикадельок з риби, які будуть їсти за обидві щоки навіть найвибагливіші дітлахи.

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Обирайте для страви білу рибу. Чудово підійде минтай – його ціна також не вдарить по кишені. Взимку особливо пасує готувати рибні страви, а якщо щей в апетитному томатному соусі – смакота!

Рецепт рибних фрикадельок

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 2 – 4

Інгредієнти:

– 400 грамів риби;

– 150 грамів ріпчастої цибулі;

– 50 грамів твердого сиру;

– куряче яйце;

– сіль;

– чорний мелений перець.

Для соусу:

– 200 грамів томатів у власному соку;

– 100 грамів ріпчастої цибулі;

– 2 зубчики часнику;

– 30 мілілітрів олії;

– сіль;

– чорний мелений перець;

– сухі трави (базилік, орегано, чабер);

– 40 грамів вершків;

– зелень для подачі.

Приготування:

Видаліть з філе риби кісточки. Якщо вона не свіжа, а розморожена – відіжміть зайву рідину.

Наріжте цибулю довільними середніми шматочками та обсмажте на вершковому маслі.

Змішайте рибу з цибулею, двічі пропустіть через дрібну решітку м'ясорубки.

Додайте яйце, натертий сир та добре перемішайте все.

Змастіть руки олією та сформуйте фрикадельки.

Окремо наріжте цибулю для соусу, подрібніть часник. обсмажте їх на сковорідці. Додайте томати у власному соку, сіль, сухі трави та вершки. Можна влити трішки води або соку з томатів.

Занурте фрикадельки в соус та тушкуйте під кришкою 5 – 6 хвилин.

Переверніть їх на іншу сторону та знову тушкуйте 5 – 6 хвилин.

Готову страву досить рясно посипте посіченою зеленню і подавайте до столу.

Смачного!