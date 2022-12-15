Рыбные фрикадельки в томатах: готовим с Ярославским
15 декабря 2022, 13:02Читати новину українською
Источник:инстаграмм Владимира Ярославского
Рыба обязательно должна быть в рационе как взрослых, так и детей. Но как заставить самых маленьких есть нелюбимый продукт? Делимся проверенным блюдом!
Пожалуй, нет деток, которые не любили бы фрикадельки. Украинский шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский подготовил вкусный рецепт фрикаделек из рыбы, которые будут есть за обе щеки даже самые требовательные детишки.
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Выбирайте для блюда белую рыбу. Прекрасно подойдет минтай – его цена также не ударит по карману. Зимой особенно подходит готовить рыбные блюда, а если еще в аппетитном томатном соусе – вкусняшка!
Рецепт рыбных фрикаделек
- Время: 30 минут
- Порции: 2 – 4
– 400 граммов рыбы;
– 150 граммов репчатого лука;
– 50 граммов твердого сыра;
– куриное яйцо;
– соль;
– черный молотый перец.
Для соуса:
– 200 граммов томатов в собственном соке;
– 100 граммов репчатого лука;
– 2 зубчика чеснока;
– 30 миллилитров масла;
– соль;
– черный молотый перец;
– сухие травы (базилик, орегано, чабер);
– 40 граммов сливок;
– зелень для подачи.
Приготовление:
- Удалите из филе рыбы косточки. Если она не свежая, а размороженная – отожмите лишнюю жидкость.
- Нарежьте лук произвольными средними кусочками и обжарьте на сливочном масле.
- Смешайте рыбу с луком, дважды пропустите через мелкую решетку мясорубки.
- Добавьте яйцо, сыр и хорошо перемешайте все.
- Смажьте руки маслом и сформуйте фрикадельки.
- Отдельно нарежьте лук для соуса, измельчите чеснок. обжарьте их на сковороде. Добавьте томаты в собственном соке, солье, сухих травах и сливках. Можно влить немного воды или сока из томатов.
- Окуньте фрикадельки в соус и тушите под крышкой 5 – 6 минут.
- Переверните их на другую сторону и снова тушите 5 – 6 минут.
- Готовое блюдо достаточно обильно посыпьте иссеченной зеленью и подавайте к столу.
Приятного тебе аппетита!