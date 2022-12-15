Рыбные фрикадельки в томатах: готовим с Ярославским

Рыба обязательно должна быть в рационе как взрослых, так и детей. Но как заставить самых маленьких есть нелюбимый продукт? Делимся проверенным блюдом!

Пожалуй, нет деток, которые не любили бы фрикадельки. Украинский шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский подготовил вкусный рецепт фрикаделек из рыбы, которые будут есть за обе щеки даже самые требовательные детишки.

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Выбирайте для блюда белую рыбу. Прекрасно подойдет минтай – его цена также не ударит по карману. Зимой особенно подходит готовить рыбные блюда, а если еще в аппетитном томатном соусе – вкусняшка!

Рецепт рыбных фрикаделек

Время: 30 минут

30 минут Порции: 2 – 4

– 400 граммов рыбы;– 150 граммов репчатого лука;– 50 граммов твердого сыра;– куриное яйцо;– соль;– черный молотый перец.– 200 граммов томатов в собственном соке;– 100 граммов репчатого лука;– 2 зубчика чеснока;– 30 миллилитров масла;– соль;– черный молотый перец;– сухие травы (базилик, орегано, чабер);– 40 граммов сливок;– зелень для подачи.

Приготовление:

Удалите из филе рыбы косточки. Если она не свежая, а размороженная – отожмите лишнюю жидкость.

Нарежьте лук произвольными средними кусочками и обжарьте на сливочном масле.

Смешайте рыбу с луком, дважды пропустите через мелкую решетку мясорубки.

Добавьте яйцо, сыр и хорошо перемешайте все.

Смажьте руки маслом и сформуйте фрикадельки.

Отдельно нарежьте лук для соуса, измельчите чеснок. обжарьте их на сковороде. Добавьте томаты в собственном соке, солье, сухих травах и сливках. Можно влить немного воды или сока из томатов.

Окуньте фрикадельки в соус и тушите под крышкой 5 – 6 минут.

Переверните их на другую сторону и снова тушите 5 – 6 минут.

Готовое блюдо достаточно обильно посыпьте иссеченной зеленью и подавайте к столу.

Приятного тебе аппетита!