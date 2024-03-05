Просто и вкусно: как приготовить сочные рыбные котлеты за 30 минут
5 марта 2024, 14:50Читати новину українською
Источник:przepisy
Приготовление домашних блюд всегда вызывает особые чувства уюта в кругу родных людей. Рыбные котлеты – блюдо, которое точно всем понравится.
Рыбные котлеты – это вкусное и питательное блюдо, которое быстро готовится и всегда вызывает восторг у всех членов семьи. Простота их приготовления делает рецепт идеальным вариантом для будней, когда времени на готовку очень мало.
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Рецепт рыбных котлет
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Такой особый вкус / Фото Kwestia smakuИнгредиенты:
– 1 килограмм филе любой рыбы;
– 1 яйцо;
– 2 большие черствые булочки;
– 1 луковица;
– соль, перец по вкусу;
– масло для жарки;
– панировочные сухари. Друзі вирішили зробити сюрприз і прийшли у гості без попередження? Будьте готові до будь-якої несподіванки разом із ТМ "Водний Світ". Морепродукти бренду не тільки смачні, а й корисні, адже містять вітаміни, мінерали, Омега-3 та рибний білок. Вони обов’язково припадуть до душі навіть затятим гурманам.
Приготовление:
- Филе рыбы (если используете замороженное, то предварительно разморозьте) перемелите на мясорубке.
- К рыбной массе добавьте яйцо.
- Булочки замочите в воде или молоке.
- Тщательно отожмите и добавьте к рыбной массе.
- Лук нарежьте мелкими кубиками и также добавьте к рыбной массе.
- Тщательно все перемешайте и приправьте солью и перцем по вкусу.
- Из полученной массы сформируйте овальные котлеты и обваляйте их в панировочных сухарях.
- На сковороде разогрейте растительное масло.
- Добавьте котлеты и обжарьте до румяности с двух сторон. Подавайте с картофелем или любым салатом.