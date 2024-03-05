Рибні котлети – це смачна та поживна страва, яка швидко готується і завжди викликає захоплення у всіх членів сім'ї. Простота їх приготування робить рецепт ідеальним варіантом для буднів, коли часу на готування дуже обмаль.

До теми 5 хвилин – і готово: приготуйте просту намазку з тунця

Рецепт рибних котлет

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4

Такий особливий смак / Фото Kwestia smaku

Приготування:

  1. Філе риби (якщо використовуєте заморожене, то попередньо розморозьте) перемеліть на м’ясорубці.
  2. До рибної маси додайте яйце.
  3. Булочки замочіть у воді або молоці.
  4. Ретельно відіжміть і додайте до рибної маси.
  5. Цибулю наріжте дрібними кубиками і також додайте до рибної маси.
  6. Ретельно все перемішайте і приправте сіллю і перцем до смаку.
  7. З отриманої маси сформуйте овальні котлети і обваляйте їх у панірувальних сухарях.
  8. На сковороді розігрійте олію.
  9. Додайте котлети і обсмажте до рум'яності з двох сторін. Подавайте з картоплею або будь-яким салатом.