Рибні котлети – це смачна та поживна страва, яка швидко готується і завжди викликає захоплення у всіх членів сім'ї. Простота їх приготування робить рецепт ідеальним варіантом для буднів, коли часу на готування дуже обмаль.
До теми 5 хвилин – і готово: приготуйте просту намазку з тунця
Рецепт рибних котлет
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Такий особливий смак / Фото Kwestia smaku
Приготування:
- Філе риби (якщо використовуєте заморожене, то попередньо розморозьте) перемеліть на м’ясорубці.
- До рибної маси додайте яйце.
- Булочки замочіть у воді або молоці.
- Ретельно відіжміть і додайте до рибної маси.
- Цибулю наріжте дрібними кубиками і також додайте до рибної маси.
- Ретельно все перемішайте і приправте сіллю і перцем до смаку.
- З отриманої маси сформуйте овальні котлети і обваляйте їх у панірувальних сухарях.
- На сковороді розігрійте олію.
- Додайте котлети і обсмажте до рум'яності з двох сторін. Подавайте з картоплею або будь-яким салатом.