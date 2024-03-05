Рыбные котлеты – это вкусное и питательное блюдо, которое быстро готовится и всегда вызывает восторг у всех членов семьи. Простота их приготовления делает рецепт идеальным вариантом для будней, когда времени на готовку очень мало.

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Рецепт рыбных котлет

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4

Такой особый вкус / Фото Kwestia smaku

Приготовление:

  1. Филе рыбы (если используете замороженное, то предварительно разморозьте) перемелите на мясорубке.
  2. К рыбной массе добавьте яйцо.
  3. Булочки замочите в воде или молоке.
  4. Тщательно отожмите и добавьте к рыбной массе.
  5. Лук нарежьте мелкими кубиками и также добавьте к рыбной массе.
  6. Тщательно все перемешайте и приправьте солью и перцем по вкусу.
  7. Из полученной массы сформируйте овальные котлеты и обваляйте их в панировочных сухарях.
  8. На сковороде разогрейте растительное масло.
  9. Добавьте котлеты и обжарьте до румяности с двух сторон. Подавайте с картофелем или любым салатом.