Рыбные котлеты – это вкусное и питательное блюдо, которое быстро готовится и всегда вызывает восторг у всех членов семьи. Простота их приготовления делает рецепт идеальным вариантом для будней, когда времени на готовку очень мало.
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Рецепт рыбных котлет
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Такой особый вкус / Фото Kwestia smaku
Приготовление:
- Филе рыбы (если используете замороженное, то предварительно разморозьте) перемелите на мясорубке.
- К рыбной массе добавьте яйцо.
- Булочки замочите в воде или молоке.
- Тщательно отожмите и добавьте к рыбной массе.
- Лук нарежьте мелкими кубиками и также добавьте к рыбной массе.
- Тщательно все перемешайте и приправьте солью и перцем по вкусу.
- Из полученной массы сформируйте овальные котлеты и обваляйте их в панировочных сухарях.
- На сковороде разогрейте растительное масло.
- Добавьте котлеты и обжарьте до румяности с двух сторон. Подавайте с картофелем или любым салатом.