Бюджетное блюдо с невероятным вкусом: готовим нежные рыбные котлеты из консервы
28 февраля 2024, 13:30Читати новину українською
Источник:УНИАН
Вкусные рыбные котлеты получаются не только из фарша, их вполне можно сделать из консервы.
Такой метод прекрасно подойдет для тех, кому некогда бежать за фаршем, или если хочется куда-то применить консерву. Попробуйте – вам понравится.
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Рыбные котлеты из консервы
- Время: 30 минут
- Порций: 4
– 180 граммов риса;
– 1 банка консервированного тунца;
– 1 луковица;
– свежий укроп по вкусу;
– 1 яйцо;
– 40 граммов панировочных сухарей;
– соль, перец по вкусу;
– растительное масло.
Приготовление:
- Отварите рис до готовности в подсоленной воде. Откиньте на дуршлаг, промойте холодной водой и оставьте.
- Жидкость из банки с консервой слейте, а содержимое разомните.
- Очищенный лук нарежьте кубиком, а укроп измельчите.
- Соедините рис, консерву, лук, укроп и яйцо. Посолите, поперчите и перемешайте.
- Влажными руками сформируйте котлеты, обваляйте их в панировочных сухарях.
- Жарьте на сковороде, смазанной маслом, по 6 минут с каждой стороны.