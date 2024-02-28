Бюджетное блюдо с невероятным вкусом: готовим нежные рыбные котлеты из консервы

28 февраля 2024, 13:30
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Источник:

УНИАН

Вкусные рыбные котлеты получаются не только из фарша, их вполне можно сделать из консервы.

Такой метод прекрасно подойдет для тех, кому некогда бежать за фаршем, или если хочется куда-то применить консерву. Попробуйте – вам понравится.

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Рыбные котлеты из консервы

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 180 граммов риса;
– 1 банка консервированного тунца;
– 1 луковица;
– свежий укроп по вкусу;
– 1 яйцо;
– 40 граммов панировочных сухарей;
– соль, перец по вкусу;
– растительное масло.

Приготовление:

  1. Отварите рис до готовности в подсоленной воде. Откиньте на дуршлаг, промойте холодной водой и оставьте.
  2. Жидкость из банки с консервой слейте, а содержимое разомните.
  3. Очищенный лук нарежьте кубиком, а укроп измельчите.
  4. Соедините рис, консерву, лук, укроп и яйцо. Посолите, поперчите и перемешайте.
  5. Влажными руками сформируйте котлеты, обваляйте их в панировочных сухарях.
  6. Жарьте на сковороде, смазанной маслом, по 6 минут с каждой стороны.
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Автор: Ольга Котів