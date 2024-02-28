Такий метод чудово підійде для тих, кому ніколи бігти за фаршем, або якщо хочеться кудись застосувати консерву. Спробуйте – вам сподобається.
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Рибні котлети з консерви
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Відваріть рис до готовності у підсоленій воді. Відкиньте на друшляк, промийте холодною водою і залишите.
- Рідину з банки з консервою злийте, а вміст розімніть.
- Очищену цибулю наріжте кубиком, а кріп подрібніть.
- З'єднайте рис, консерву, цибулю, кріп та яйце. Посоліть, поперчіть та перемішайте.
- Вологими руками сформуйте котлети, обваляйте їх в панірувальних сухарях.
- Смажте на пательні, змащеній олією, по 6 хвилин з кожного боку.