Такий метод чудово підійде для тих, кому ніколи бігти за фаршем, або якщо хочеться кудись застосувати консерву. Спробуйте – вам сподобається.

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Рибні котлети з консерви

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 180 грамів рису;

– 1 банка консервованого тунця;

– 1 цибулина;

– свіжий кріп до смаку;

– 1 яйце;

– 40 грамів панірувальних сухарів;

– сіль, перець до смаку;

– олія.

Приготування:

Відваріть рис до готовності у підсоленій воді. Відкиньте на друшляк, промийте холодною водою і залишите. Рідину з банки з консервою злийте, а вміст розімніть. Очищену цибулю наріжте кубиком, а кріп подрібніть. З'єднайте рис, консерву, цибулю, кріп та яйце. Посоліть, поперчіть та перемішайте. Вологими руками сформуйте котлети, обваляйте їх в панірувальних сухарях. Смажте на пательні, змащеній олією, по 6 хвилин з кожного боку.

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