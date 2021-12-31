Рыбные закуски к Новому году 2022 за 15 минут: с икрой, лососем и креветками

31 декабря 2021 , 11:54
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Источник:

24 канал

Чтобы облегчить вам задачу по формированию праздничного меню, у нас есть три рыбные закуски на приготовление которых требуется всего 15 минут. А именно: вафельные корзинки с красной икрой, брускетты с лососем и Новогодние "звездочки" с креветками.

Вафельные корзиночки с красной икрой

  • Время: 5 минут

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Фото Shutterstock

Ингредиенты:
– вафельные корзиночки;
– сливочное масло;
– красная икра;
– зелень петрушки.

Приготовление:

  1. Мягкое сливочное масло выложите в каждую вафельную корзинку.

  2. Сверху добавьте чайную ложку красной икры.

  3. Задекорируйте закуску небольшими листочками петрушки.

Приятного аппетита!

Звездочки с креветками

  • Время: 15 минут


Фото Shutterstock

Ингредиенты:
– тостовый хлеб;
– сливочный крем-сыр;
– свежий огурец;
– оливки без косточки;
– свежие креветки;
– 1 столовая ложка сливочного масла;
– соль.

Приготовление:

  1. Почистите креветки от панцирей, удалите кишку.

  2. Разогрейте сковородку со сливочным маслом и обжарьте на ней креветки по 1 минуте с каждой стороны.

  3. Вырежьте из тостового хлеба звездочки или просто нарежьте квадратиками. Смажьте хлеб крем-сыром и выложите кружочек свежего огурца.

  4. Насадите На зубочистку креветку и оливку. Закрепите ее на канапе.

Закуска готова. Приятного аппетита!

Брускетта со слабосоленым лососем

  • Время: 10-15 минут


Фото Shutterstock

Ингредиенты:
– пшеничный багет;
– слабосоленый лосось;
– сливочное масло;
– любимый салат (руккола и айсберг);
– соус песто или зеленое масло.

Приготовление:

  1. Разогрейте сковородку со сливочным маслом, обжарьте на ней нарезанные кусочки багета с обеих сторон.

  2. Нарежьте лосось тонкими ломтями.

  3. Смажьте брускетты зеленым маслом или соусом песто. Сверху выложите свежие листья салата и кусочек лосося.

  4. Подавайте брускетты к столу охлажденными.

Приятного аппетита!

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Автор: Богданна Рибак