Рыбные закуски к Новому году 2022 за 15 минут: с икрой, лососем и креветками
Источник:24 канал
Чтобы облегчить вам задачу по формированию праздничного меню, у нас есть три рыбные закуски на приготовление которых требуется всего 15 минут. А именно: вафельные корзинки с красной икрой, брускетты с лососем и Новогодние "звездочки" с креветками.
Вафельные корзиночки с красной икрой
- Время: 5 минут
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– вафельные корзиночки;
– сливочное масло;
– красная икра;
– зелень петрушки.
Приготовление:
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Мягкое сливочное масло выложите в каждую вафельную корзинку.
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Сверху добавьте чайную ложку красной икры.
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Задекорируйте закуску небольшими листочками петрушки.
Приятного аппетита!
Звездочки с креветками
- Время: 15 минут
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– тостовый хлеб;
– сливочный крем-сыр;
– свежий огурец;
– оливки без косточки;
– свежие креветки;
– 1 столовая ложка сливочного масла;
– соль.
Приготовление:
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Почистите креветки от панцирей, удалите кишку.
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Разогрейте сковородку со сливочным маслом и обжарьте на ней креветки по 1 минуте с каждой стороны.
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Вырежьте из тостового хлеба звездочки или просто нарежьте квадратиками. Смажьте хлеб крем-сыром и выложите кружочек свежего огурца.
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Насадите На зубочистку креветку и оливку. Закрепите ее на канапе.
Закуска готова. Приятного аппетита!
Брускетта со слабосоленым лососем
- Время: 10-15 минут
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– пшеничный багет;
– слабосоленый лосось;
– сливочное масло;
– любимый салат (руккола и айсберг);
– соус песто или зеленое масло.
Приготовление:
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Разогрейте сковородку со сливочным маслом, обжарьте на ней нарезанные кусочки багета с обеих сторон.
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Нарежьте лосось тонкими ломтями.
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Смажьте брускетты зеленым маслом или соусом песто. Сверху выложите свежие листья салата и кусочек лосося.
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Подавайте брускетты к столу охлажденными.
Приятного аппетита!
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