Вафельні кошики з червоною ікрою

  • Час: 5 хвилин

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Приготування:

  1. М'яке вершкове масло викладіть у кожен вафельний кошик.
  1. Зверху додайте чайну ложку червоної ікри.
  1. Задекоруйте закуску невеликими листочками петрушки.

Смачного!

Зірочки з креветками

  • Час: 15 хвилин


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Приготування:

  1. Почистіть креветки від панцирів, видаліть кишку.
  1. Розігрійте сковорідку з вершковим маслом та обсмажте на ній креветки по 1 хвилині з кожного боку.
  1. Виріжте з тостового хліба зірочки або просто наріжте квадратиками. Змастіть хліб крем-сиром та викладіть кружальце свіжого огірка.
  1. На зубочистку настроміть креветку та оливку. Закріпіть її на канапе.

Закуска готова. Смачного!

Брускета зі слабосолоним лососем

  • Час: 10 – 15 хвилин


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Приготування:

  1. Розігрійте сковорідку з вершковим маслом, обсмажте на ній нарізані шматочки багету з обох сторін.
  1. Наріжте лосось тонкими скибками.
  1. Змастіть брускети зеленою олією або соусом песто. Зверху викладіть свіже листя салату та шматочок лосося.
  1. Подавайте брускети до столу охолодженими.

Смачного!

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