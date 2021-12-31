Вафельні кошики з червоною ікрою
- Час: 5 хвилин
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Приготування:
- М'яке вершкове масло викладіть у кожен вафельний кошик.
- Зверху додайте чайну ложку червоної ікри.
- Задекоруйте закуску невеликими листочками петрушки.
Смачного!
Зірочки з креветками
- Час: 15 хвилин
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Приготування:
- Почистіть креветки від панцирів, видаліть кишку.
- Розігрійте сковорідку з вершковим маслом та обсмажте на ній креветки по 1 хвилині з кожного боку.
- Виріжте з тостового хліба зірочки або просто наріжте квадратиками. Змастіть хліб крем-сиром та викладіть кружальце свіжого огірка.
- На зубочистку настроміть креветку та оливку. Закріпіть її на канапе.
Закуска готова. Смачного!
Брускета зі слабосолоним лососем
- Час: 10 – 15 хвилин
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Приготування:
- Розігрійте сковорідку з вершковим маслом, обсмажте на ній нарізані шматочки багету з обох сторін.
- Наріжте лосось тонкими скибками.
- Змастіть брускети зеленою олією або соусом песто. Зверху викладіть свіже листя салату та шматочок лосося.
- Подавайте брускети до столу охолодженими.
Смачного!
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