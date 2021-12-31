Чтобы облегчить вам задачу по формированию праздничного меню, у нас есть три рыбные закуски на приготовление которых требуется всего 15 минут. А именно: вафельные корзинки с красной икрой, брускетты с лососем и Новогодние "звездочки" с креветками.