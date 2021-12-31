Вафельные корзиночки с красной икрой
- Время: 5 минут
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Приготовление:
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Мягкое сливочное масло выложите в каждую вафельную корзинку.
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Сверху добавьте чайную ложку красной икры.
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Задекорируйте закуску небольшими листочками петрушки.
Приятного аппетита!
Звездочки с креветками
- Время: 15 минут
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Приготовление:
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Почистите креветки от панцирей, удалите кишку.
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Разогрейте сковородку со сливочным маслом и обжарьте на ней креветки по 1 минуте с каждой стороны.
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Вырежьте из тостового хлеба звездочки или просто нарежьте квадратиками. Смажьте хлеб крем-сыром и выложите кружочек свежего огурца.
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Насадите На зубочистку креветку и оливку. Закрепите ее на канапе.
Закуска готова. Приятного аппетита!
Брускетта со слабосоленым лососем
- Время: 10-15 минут
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Приготовление:
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Разогрейте сковородку со сливочным маслом, обжарьте на ней нарезанные кусочки багета с обеих сторон.
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Нарежьте лосось тонкими ломтями.
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Смажьте брускетты зеленым маслом или соусом песто. Сверху выложите свежие листья салата и кусочек лосося.
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Подавайте брускетты к столу охлажденными.
Приятного аппетита!
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