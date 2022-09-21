Мы выбрали три варианта закусок из рыбы и морепродуктов, которые точно понравятся каждому. Речь идет о тарталетках с креветками, закусках из авокадо и тунца в половинках и сырных панкейках с красной рыбой.

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Закуска с креветками в тарталетках

Ингредиенты:

– 12 – 15 тарталеток;

– половина огурца;

– укроп;

– щепотка соли;

– 2,5 столовые ложки крем-сыра;

– 12 – 15 креветок;

– икра;

– кунжут.

Приготовление:

Нарежьте свежий огурец кубиками, а укроп мелко нарубите ножом.

Смешайте крем-сыр, соль, огурец и укроп. Выложите начинку в тарталетки и поставьте сверху готовую креветку.

Посыпьте все кунжутом, выложите икру и подавайте на стол.

Приятного тебе аппетита!

Закуска из авокадо в половинках и тунце.

Ингредиенты:

– 2 спелых авокадо;

– 2 баночки тунца;

– 8 – 10 часов.

Для соуса:

– соль;

– черный молотый перец;

– оливковое масло;

– лимонный сок;

– семена кунжута.

Приготовление:

Авокадо разрезаем пополам, вынимаем косточку и мякоть так, чтобы не повредить кожицу. Кожицы откладываем в сторону, в них будем сервировать салат.

Открываем тунец, сливаем жидкость.

Авокадо нарезаем на кубики, нарезаем черри пополам и смешиваем с тунцом, каплей оливкового масла, лимонным соком, солим, перчим.

Выкладываем в челноки из авокадо и посыпаем кунжутом.

Приятного тебе аппетита!

Закуска с красной рыбой на творожных панкейках

Ингредиенты:

– 2 куриных яйца;

– 1 столовая ложка сахара без горки;

– 1/3 чайной ложки соли;

– 250 миллилитров теплого молока;

– 150 граммов муки;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– 1/4 чайной ложки соды;

– 150 граммов твердого сыра;

– 20 граммов сливочного масла;

– масло.

Для начинки:

– 200 граммов крем-сыра;

– свежий укроп;

– слабосоленая рыба;

– любимая зелень.

Приготовление:

Яйца, сахар, соль, растопленное масло взбалтываем, добавляем молоко, просеянную муку, разрыхлитель, соду, хорошо смешиваем венчиком.

Сыр натираем на средней терке и добавляем к тесту, смешиваем.

На сковороду капаем немного масла, растираем его салфеткой. Жарим панкейки на разогретой сковороде, 1 панкейк – 1 столовая ложка теста, переворачиваем, когда сверху еще сырое тесто, но пузыри уже лопают.

Для начинки соединяем крем-сыр с измельченным укропом, смазываем панкейки и сверху выкладываем рыбу и зелень.

Приятного тебе аппетита!