Мы выбрали три варианта закусок из рыбы и морепродуктов, которые точно понравятся каждому. Речь идет о тарталетках с креветками, закусках из авокадо и тунца в половинках и сырных панкейках с красной рыбой.
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Закуска с креветками в тарталетках
Приготовление:
- Нарежьте свежий огурец кубиками, а укроп мелко нарубите ножом.
- Смешайте крем-сыр, соль, огурец и укроп. Выложите начинку в тарталетки и поставьте сверху готовую креветку.
- Посыпьте все кунжутом, выложите икру и подавайте на стол.
Приятного тебе аппетита!
Закуска из авокадо в половинках и тунце.
Приготовление:
- Авокадо разрезаем пополам, вынимаем косточку и мякоть так, чтобы не повредить кожицу. Кожицы откладываем в сторону, в них будем сервировать салат.
- Открываем тунец, сливаем жидкость.
- Авокадо нарезаем на кубики, нарезаем черри пополам и смешиваем с тунцом, каплей оливкового масла, лимонным соком, солим, перчим.
- Выкладываем в челноки из авокадо и посыпаем кунжутом.
Приятного тебе аппетита!
Закуска с красной рыбой на творожных панкейках
Приготовление:
- Яйца, сахар, соль, растопленное масло взбалтываем, добавляем молоко, просеянную муку, разрыхлитель, соду, хорошо смешиваем венчиком.
- Сыр натираем на средней терке и добавляем к тесту, смешиваем.
- На сковороду капаем немного масла, растираем его салфеткой. Жарим панкейки на разогретой сковороде, 1 панкейк – 1 столовая ложка теста, переворачиваем, когда сверху еще сырое тесто, но пузыри уже лопают.
- Для начинки соединяем крем-сыр с измельченным укропом, смазываем панкейки и сверху выкладываем рыбу и зелень.
Приятного тебе аппетита!