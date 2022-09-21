Ми дібрали три варіанти закусок з риби та морепродуктів, які точно сподобаються кожному. Йдеться про тарталетки з креветками, закуска з авокадо та тунця в половинках та сирні панкейки з червоною рибою.
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Закуска з креветками у тарталетках
Приготування:
- Наріжте свіжий огірок кубиками, а кріп дрібно насічіть ножем.
- Змішайте крем-сир, сіль, огірок та кріп. Викладіть начинку в тарталетки та зверху поставте готову креветку.
- Посипте все кунжутом, викладіть ікру та подавайте до столу.
Смачного!
Закуска з авокадо в половинках та тунцем
Приготування:
- Авокадо розрізаємо навпіл, виймаємо кісточку і м‘якоть так, щоб не пошкодити шкірочку. Шкірочки відкладаємо в сторону, в них будемо сервірувати салат.
- Відкриваємо тунець, зливаємо рідину.
- Авокадо нарізаємо на кубики, нарізаємо чері навпіл, і змішуємо з тунцем, краплею оливкової олії, лимонним соком, солимо, перчимо.
- Викладаємо в човники з авокадо і посипаємо кунжутом.
Смачного!
Закуска з червоною рибою на сирних панкейках
Приготування:
- Яйця, цукор, сіль, розтоплене масло збовтуємо, додаємо молоко, просіяне борошно, розпушувач, соду, добре змішуємо вінчиком.
- Сир натираємо на середній терці і додаємо до тіста, змішуємо.
- На сковороду капаємо трішки олії, розтираємо її серветкою. Смажимо панкейки на розігрітій сковороді, 1 панкейк – 1 столова ложка тіста, перевертаємо коли зверху ще сире тісто, але бульки вже лопають.
- Для начинки з‘єднуємо крем-сир з подрібненим кропом, змазуємо панкейки і зверху викладаємо рибу і зелень.
Смачного!